我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

大專盃兒童歌唱賽 15兒少展多語才藝　

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比賽結束後，主辦單位幹部、評審老師、得獎小朋友與家長一同合影留念，共同見證這場溫馨又充滿才藝的親子盛會。（記者張庭瑜/攝影）
比賽結束後，主辦單位幹部、評審老師、得獎小朋友與家長一同合影留念，共同見證這場溫馨又充滿才藝的親子盛會。（記者張庭瑜/攝影）

由南加中國大專院校聯合校友會主辦、南加州成功大學校友會承辦的第一屆大專盃兒童歌唱比賽，3日熱鬧登場。比賽分低年級組與高年級組，共有15名7至15歲兒童參加，演唱語言涵蓋中文、英文、德文與義大利文。最終由8歲的Kayla Chang與12歲的Seraph Wu分別獲得各組冠軍。

低年齡組冠軍Kayla Chang演唱「千萬別對鱷魚微笑」，獲得評審一致肯定；亞軍為Emmy Wu演唱「母親的搖籃曲」，季軍則為Raina Li演唱「倒影」。優勝獎頒予Selina Chen、Helen Hang與Ruby Lian。

高年齡組冠軍Seraph Wu以義大利文歌曲「美麗的小嘴」技驚四座；亞軍Elena Zhong演唱「打我吧，英俊的馬賽托」，季軍Isis Wang則演唱「我喜歡的事物」。優勝獎得主為Zichen Zhao、Jessica Yan與Kelly Hang。

第一屆大專盃兒童歌唱比賽評審團成員於活動現場專注聆聽參賽小朋友演出。前排左起為：...
第一屆大專盃兒童歌唱比賽評審團成員於活動現場專注聆聽參賽小朋友演出。前排左起為：莊凰、王正琦、于仁豪、徐函美、廖瓔蓮、羅振霖等，皆為音樂界具專業資歷人士，擔任本次比賽評審。（記者張庭瑜/攝影）

南加大專校友會會長曾翔瑜表示，雙親節系列活動內容豐富多元，包含歌唱比賽、卡片創作、模範父母表揚、百歲人瑞致敬、園遊會與藝文展覽等，期盼提供親子互動平台，讓孩子學習感恩、建立自信。

曾翔瑜表示，大專聯合校友會47年來持續推動社區文化活動，期盼透過比賽鼓勵下一代表...
曾翔瑜表示，大專聯合校友會47年來持續推動社區文化活動，期盼透過比賽鼓勵下一代表達感恩、提升自信。（記者張庭瑜/攝影）
廖瓔蓮表示，今年雙親節活動內容豐富，歌唱比賽是其中最溫馨感人一環，感謝家長與孩子...
廖瓔蓮表示，今年雙親節活動內容豐富，歌唱比賽是其中最溫馨感人一環，感謝家長與孩子踴躍參與。（記者張庭瑜/攝影）

頒獎典禮將於10日舉行，現場將設40個園遊攤位、藝文展覽與抽獎活動，獎品包含華航機票與電視等，預計吸引眾多家庭踴躍參與。

南加大 義大利 加州

上一則

住房危機多嚴重？議員促允學生睡車內

下一則

徐佳青頒僑務榮譽職聘書 感謝僑界奉獻心力

延伸閱讀

鄉音合唱團2025黃河大合唱 林肯中心震撼上演

鄉音合唱團2025黃河大合唱 林肯中心震撼上演
台美生技協會 華府辦職涯講座

台美生技協會 華府辦職涯講座
南加中國大專校友會首創「雙親節」暨園遊會 10日登場

南加中國大專校友會首創「雙親節」暨園遊會 10日登場
民歌天后鄭怡獻出「第一次」 迷倒14歲小粉絲

民歌天后鄭怡獻出「第一次」 迷倒14歲小粉絲
北加州中原大學校友會慶40周年年會 冠蓋雲集

北加州中原大學校友會慶40周年年會 冠蓋雲集
首屆雙親節暨園遊會5月登場 南加大專校友會年度盛事

首屆雙親節暨園遊會5月登場 南加大專校友會年度盛事

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘