大專盃兒童歌唱賽 15兒少展多語才藝
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由南加中國大專院校聯合校友會主辦、南加州成功大學校友會承辦的第一屆大專盃兒童歌唱比賽，3日熱鬧登場。比賽分低年級組與高年級組，共有15名7至15歲兒童參加，演唱語言涵蓋中文、英文、德文與義大利文。最終由8歲的Kayla Chang與12歲的Seraph Wu分別獲得各組冠軍。
低年齡組冠軍Kayla Chang演唱「千萬別對鱷魚微笑」，獲得評審一致肯定；亞軍為Emmy Wu演唱「母親的搖籃曲」，季軍則為Raina Li演唱「倒影」。優勝獎頒予Selina Chen、Helen Hang與Ruby Lian。
高年齡組冠軍Seraph Wu以義大利文歌曲「美麗的小嘴」技驚四座；亞軍Elena Zhong演唱「打我吧，英俊的馬賽托」，季軍Isis Wang則演唱「我喜歡的事物」。優勝獎得主為Zichen Zhao、Jessica Yan與Kelly Hang。
南加大專校友會會長曾翔瑜表示，雙親節系列活動內容豐富多元，包含歌唱比賽、卡片創作、模範父母表揚、百歲人瑞致敬、園遊會與藝文展覽等，期盼提供親子互動平台，讓孩子學習感恩、建立自信。
頒獎典禮將於10日舉行，現場將設40個園遊攤位、藝文展覽與抽獎活動，獎品包含華航機票與電視等，預計吸引眾多家庭踴躍參與。
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