大專盃兒童歌唱賽 15兒少展多語才藝　

比賽結束後，主辦單位幹部、評審老師、得獎小朋友與家長一同合影留念，共同見證這場溫馨又充滿才藝的親子盛會。（記者張庭瑜/攝影）

由南加中國大專院校聯合校友會主辦、南加州 成功大學校友會承辦的第一屆大專盃兒童歌唱比賽，3日熱鬧登場。比賽分低年級組與高年級組，共有15名7至15歲兒童參加，演唱語言涵蓋中文、英文、德文與義大利 文。最終由8歲的Kayla Chang與12歲的Seraph Wu分別獲得各組冠軍。

低年齡組冠軍Kayla Chang演唱「千萬別對鱷魚微笑」，獲得評審一致肯定；亞軍為Emmy Wu演唱「母親的搖籃曲」，季軍則為Raina Li演唱「倒影」。優勝獎頒予Selina Chen、Helen Hang與Ruby Lian。

高年齡組冠軍Seraph Wu以義大利文歌曲「美麗的小嘴」技驚四座；亞軍Elena Zhong演唱「打我吧，英俊的馬賽托」，季軍Isis Wang則演唱「我喜歡的事物」。優勝獎得主為Zichen Zhao、Jessica Yan與Kelly Hang。

第一屆大專盃兒童歌唱比賽評審團成員於活動現場專注聆聽參賽小朋友演出。前排左起為：莊凰、王正琦、于仁豪、徐函美、廖瓔蓮、羅振霖等，皆為音樂界具專業資歷人士，擔任本次比賽評審。（記者張庭瑜/攝影）

南加大 專校友會會長曾翔瑜表示，雙親節系列活動內容豐富多元，包含歌唱比賽、卡片創作、模範父母表揚、百歲人瑞致敬、園遊會與藝文展覽等，期盼提供親子互動平台，讓孩子學習感恩、建立自信。

曾翔瑜表示，大專聯合校友會47年來持續推動社區文化活動，期盼透過比賽鼓勵下一代表達感恩、提升自信。（記者張庭瑜/攝影） 廖瓔蓮表示，今年雙親節活動內容豐富，歌唱比賽是其中最溫馨感人一環，感謝家長與孩子踴躍參與。（記者張庭瑜/攝影）

頒獎典禮將於10日舉行，現場將設40個園遊攤位、藝文展覽與抽獎活動，獎品包含華航機票與電視等，預計吸引眾多家庭踴躍參與。