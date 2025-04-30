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趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

餐飲業同受美中關稅戰影響 消費者終將承受

記者劉子為／蒙特利公園報導
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業者透露，最令他們擔心的並非打包盒費用上漲，而是進口食材、醬料也在關稅影響下大漲價。（本報檔案照）
業者透露，最令他們擔心的並非打包盒費用上漲，而是進口食材、醬料也在關稅影響下大漲價。（本報檔案照）

在美中貿易緊張升溫、關稅劇烈波動的背景下，不僅從中國進口貨物的批發商承受壓力，南加中餐館業者也開始感受到影響。業者透露，若中國製外賣盒進口持續受阻，將提升營運成本，且成本的增加最終由消費者承擔。

從中國大陸進口批發外賣餐具的Gary何指出，中國生產的外賣盒，不只便宜，品質也穩定，符合美國的環保標準。他的客戶大多是南加地區的中餐館，除了物美價廉，中國產餐盒的設計還貼合中餐需求，比如分幾小格的外賣盒，適合用於中式快餐或燒臘三拼等食物的打包。

一位不具名的華人中餐業者也指出，中國產外賣盒的設計更能滿足中餐打包的需求，不僅容量合適、耐熱性高，而且封蓋密合、方便打包。他還提到，近期聽說批發商的進口貨櫃因關稅問題受到限制，不少同行已經開始囤外賣餐具。

何先生表示，目前還沒有其他產地的餐盒能在性價比上取代中國製造，如果關稅居高不下，無論批發商是持續進口還是轉向美國工廠，外賣盒的價格都會上漲。何先生認為，商家不做虧本生意，外賣盒費用的增加最終由消費者買單。他說，「超市塑膠袋都要收錢，將來叫外賣附加個五毛、一塊的包裝費，消費者應該也能理解。」

關稅 南加 中餐館

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