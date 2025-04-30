棕櫚泉台灣商會 游蕙綾任新會長

游蕙綾（右起）在創會會長陳素琴監證下，從前任會長陳宗榮手中接過接力棒，當選第11屆新任會長。（主辦方提供）

在陽光燦爛的棕櫚泉 （palm springs）沙漠綠洲，一股嶄新的華人 力量正悄然崛起。游蕙綾近日當選北美洲棕櫚泉台灣商會新會長，成為這座城市華人社群的代表之一。

棕櫚泉雖非傳統華人聚集地，卻因氣候宜人與生活品質高，近年吸引大量華人移民與台美專業人士定居。在這片充滿潛力土地上，華人社區逐步壯大，從事醫療、觀光、房地產、高科技與創業產業者日益增多，也逐漸在當地主流社會中嶄露頭角。

游蕙綾同時是富達保險（Hoya Insurance Agency）創辦人，且橫跨保險、金融、公關與社區服務多領域，不僅擁有超過25年商業實戰經驗，更長年透過廣播節目為南加州 華人發聲。

游會長表示，希望將台灣商會打造成具國際化視野、有資源連結力的平台，協助更多華人企業落地發展，同時讓主流社會看見他們的價值與實力。她將推動數位轉型、青年領袖計畫、市政參與及國際交流等多項新策略。

北美洲棕櫚泉台灣商會日前於加州La Quinta的Ernie's Bar & Grill舉辦年度會員大會，現場與線上同步進行，會員熱情參與、交流踴躍，場面溫馨熱烈。

大會首先由創會長陳素琴致詞，回顧商會11年來的成長歷程與創會使命。接著由2024年度會長陳宗榮致詞，總結一年來商會在促進商務交流、拓展人脈上的成果。

會議議程豐富，包括新會員介紹、企業背景分享、探討2025年商業趨勢與中美貿易政策對台灣企業的影響。與會者並深入交流進出口挑戰與應對策略。

壓軸的第10屆與第11屆會長交接典禮中，由卸任會長陳宗榮莊重將會旗交接給新任會長游蕙綾。

會後，會員們參訪Vermis Terra有機肥料工廠，了解如何將木材廢料轉化為永續有機肥，並參觀Kimco Fish鯉魚養殖場，了解最新養殖技術與飼育管理。此次參訪，深化了產業見識與合作契機。