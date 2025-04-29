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國際學生簽證風波未平 多所美國大學發出警告

洛杉磯訊
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杜克大學建議學校中的國際生除非必要，應避免國際旅行。（截圖自杜克大學官網）
杜克大學建議學校中的國際生除非必要，應避免國際旅行。（截圖自杜克大學官網）

儘管川普政府25日宣布，將恢復此前被撤銷國際學生的合法身分，但美國各大學仍持續警告國際學生，今年夏季出國旅行風險極高，應格外謹慎。

柏克萊加大（UC Berkeley）在新政宣布後數小時內重申，國際學生若出國，仍面臨高風險，因移民政策可能隨時變動。全美多所大學紛紛對國際學生發出警示，擔心他們出境後，無法順利返回美國。

「由於重新入境美國的風險增加，建議杜克大學國際學生除非必要，否則避免國際旅行。」杜克大學上周在向學生與教職員發出的備忘錄中寫道，「即使持有效簽證，也不能保證一定能入境美國。」目前尚不清楚有多少大學已發出類似警告，但至少包括杜克大學和柏克萊加大在內的五所校園，本月已對國際生發出通知。

儘管政府政策已有調整，但律師建議，國際生若打算離開美國旅行，仍須格外小心。美國移民律師協會（AILA）候任主席Jeff Joseph表示，「出國旅行仍有風險。」他建議，國際生在做決定前諮詢律師，因為美國國務院有單方面撤銷簽證的權力，無需具體理由。

一名目前居住在華盛頓特區、來自中國的應屆畢業生表示，他去年12月曾因擔心無法返回美國，而猶豫是否回中國。當時川普即將上任，並承諾將大幅收緊移民政策。這位應屆畢業生（因擔憂被遣返或簽證遭撤銷而要求匿名）說，「即使我合法在這裡工作和居住，仍擔心離境後回不來。」最終，他選擇在1月20日總統就職日前返回美國。

國際教育者協會（Association of International Educators）執行長Fanta Aw指出，許多國際生近年因疫情等因素未能返鄉，如今在是否探親間承受巨大壓力。「必須理解學生的處境，他們也許真的很想回家與家人團聚。」

移民律師Jeff Joseph則直言，「毫無疑問，還是盡量留在美國。」他表示，若離境（且簽證被撤銷），學生只能向美國國務院申請新簽證，而人在海外，無法享有身在美國境內所擁有的司法保護。

簽證 移民 柏克萊加大

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