亞市議員鄭博仁出席百人會 探討華裔從政挑戰

鄭博仁（右二）參與「百人會 」26日的主題論壇「亞裔政治人物的挑戰」。（鄭博仁提供）

華裔組織「百人會 」（ Committee of 100 ）25日至26日在洛杉磯 舉辦年度峰會，亞凱迪亞市議員鄭博仁（Paul P. Cheng）作為主講嘉賓出席，參與探討26日的主題論壇「亞裔 政治人物的挑戰」（The Struggles of Asian American Politicians）。

這是「百人會 」近十年來首次重返洛杉磯舉辦盛會，數百政商學界領袖齊聚，探討亞太裔（AAPI）在美國社會的領導與文化影響力。

鄭博仁表示，亞裔從政者往往需要付出雙倍努力，既要打破「模範少數族裔」的刻板印象，又要在多元訴求中推動實質進步。「我們需要更多跨族裔對話，讓美國社會看到亞裔不僅是問題的解決者，更是未來的塑造者。」作為亞裔從政者，鄭博仁指出，每天都在對抗兩種根深蒂固的偏見，「一邊是將我們視為永遠的外來者，另一邊則期待我們沉默順從。」他特別強調，洛杉磯作為亞太裔人口最密集地區之一，其治理經驗具有全國參考價值。

26日的主題論壇中，鄭博仁提到，作為亞裔公職人員，既是文化的橋梁，更是價值的踐行者。他認為，這一代亞裔參政者正在改寫歷史敘事，從「被代表的敘事群體」轉變為「制定規則的代表」。

當天論壇由加州前財務長江俊輝（John Chiang）主持，同台者除鄭博仁外，還有多位來自不同背景的公共事務領袖。他們從自身經歷出發，探討族裔文化如何塑造領導風格，並分享在平衡亞太裔社區訴求與更廣泛治理責任中的挑戰。

本屆峰會在洛杉磯舉行，洛杉磯企業家、慈善家王文祥夫婦（Shirley and Walter Wang）獲頒「創業領導力獎」。百人會成立於1990年，由貝聿銘、馬友友等傑出華裔發起，致力推動華裔權益，是美國最有影響力的華人組織之一。本次峰會吸引全美逾500位學者、政策制定者及商界代表參與。