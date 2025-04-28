亞裔代表參觀華人紀念亭、原田之家 緬懷先驅貢獻

活動參與者參觀華人先民紀念亭。（記者啟鉻／攝影）

加州亞裔 與亞美事務委員會25日在河濱市發布2025內陸帝國亞太裔現狀報告，來自南加州及內陸地區的20多家亞太裔團體代表參觀了河濱市中心的華人 先民紀念亭（Chinese Pavillion），以及有130多年歷史的「原田之家」（Harada House），共同緬懷亞太裔先驅的貢獻。

據了解，河濱市中心華人先民紀念亭，已經成為內陸帝國地標，每年農曆新年期間舉辦的亞太裔傳統節慶活動，就在附近街路舉辦。紀念亭是為緬懷早期華人先民發展內陸橙橘產業及當地經濟而建，由內陸華人僑領張善利組織發起，於上世紀80年代中期建成。19世紀末，華人先民曾在河濱市建立過兩個唐人街，主要從事農業、餐飲和服務業，對當地經濟發展做出了重要貢獻。然而，由於排華法案等政策的影響，這些社區逐漸消失。儘管如此，華人社區的歷史仍然深深植根於河濱市的文化中。

活動參與者們在整修中的「原田之家」前合影。（記者啟鉻／攝影） 「原田之家」前展示的歷史圖片。（記者啟鉻／攝影）

「原田之家」也在河濱市中心，是一棟外觀樸素的兩層木造建築，在美國歷史上具有深遠意義，象徵著亞裔美國人爭取民權的歷程。房屋建於1884年，後由日本移民原田重吉（Jukichi Harada）以在美國出生的子女名義購買。當時加州禁止「非公民的外國人」擁有土地，因此引發了一場歷史性訴訟「加州訴原田重吉案」。最終法院裁定，原田的美國籍子女有權擁有這處房產，此案成為當時對抗種族歧視法律的一個重要勝利。「原田之家」也成為美國和加州重要歷史地標之一。