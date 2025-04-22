洛杉磯華文作家協會 邀趙稀方談外文、中文寫作

洛杉磯華文作家協會會長王偉（右至左）、趙稀方、監事長黃宗之在活動中合影。（洛杉磯華人作家協會提供）

洛杉磯 華文作家協會近日舉辦文學創作座談會，中國海外華文文學研究學者趙稀方教授分享「海外華人 的外文與中文寫作及華人作家如何在多語言環境下表達自我，傳承中華文化」。

趙稀方為原中國社會科學院文學所研究員、現代文學研究室主任，從事海外華文文學和香港 文學研究多年，著有《小說香港》、《歷史與理論》、《翻譯與現代中國》等十餘部學術作品，並擔任《文學評論》雜誌評委。

他表示，海外華文文學的研究領域、美國的新移民文學創作，是比較強的，尤其是洛杉磯的華文作家群。他將《又見棕櫚，又見棕櫚》作者於梨華的漢語寫作。與已故洛杉磯華裔作家黎錦揚的英文小說《花鼓歌》做對比，探討海外華文寫作與華人英語寫作的不同成果和原因。他認為，以黎錦揚為代表的華人英文寫作，在美國主流取得成功，原因在作品展示中國的特殊性，同時展示在美長大的華裔新一代對中國傳統文化的特殊性思考。

趙稀方表示，從前西方出版的中國相關作品，不外乎兩種人寫，一種是到過中國一、兩個星期或一些中國通，另一種是能用英文寫作的中國人；他們共同的特點，是熱衷展示中國的醜陋一面。

趙稀方說，華人作家對自身的認識，受外界對主體認識的影響；這種影響會帶到創作中，一種是自我貶損，一種是自我反抗。而中英文雙語寫作中，同一位作家用不同語言寫作，也同時呈現對自我文化的不同表達。當代華文文學創作，更趨多元和非族裔化，讓讀者看到更多不同角度。

他認為，西方和中國對華文文學研究存在長久隔離，原因是西方理論界對華文文學的研究，大多基於海外華人的英文創作；而中國國內的研究，著眼海外華人的中文寫作，希望未來這種現象能夠改變。

與會的洛杉磯華文作家對海外華文文學的創作現象，發表各自看法，並探討文學作品出版和發表平台趨勢。