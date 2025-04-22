我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

洛杉磯華文作家協會 邀趙稀方談外文、中文寫作

格蘭杜拉訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯華文作家協會會長王偉（右至左）、趙稀方、監事長黃宗之在活動中合影。（洛杉磯華人作家協會提供）
洛杉磯華文作家協會會長王偉（右至左）、趙稀方、監事長黃宗之在活動中合影。（洛杉磯華人作家協會提供）

洛杉磯華文作家協會近日舉辦文學創作座談會，中國海外華文文學研究學者趙稀方教授分享「海外華人的外文與中文寫作及華人作家如何在多語言環境下表達自我，傳承中華文化」。

趙稀方為原中國社會科學院文學所研究員、現代文學研究室主任，從事海外華文文學和香港文學研究多年，著有《小說香港》、《歷史與理論》、《翻譯與現代中國》等十餘部學術作品，並擔任《文學評論》雜誌評委。

他表示，海外華文文學的研究領域、美國的新移民文學創作，是比較強的，尤其是洛杉磯的華文作家群。他將《又見棕櫚，又見棕櫚》作者於梨華的漢語寫作。與已故洛杉磯華裔作家黎錦揚的英文小說《花鼓歌》做對比，探討海外華文寫作與華人英語寫作的不同成果和原因。他認為，以黎錦揚為代表的華人英文寫作，在美國主流取得成功，原因在作品展示中國的特殊性，同時展示在美長大的華裔新一代對中國傳統文化的特殊性思考。

趙稀方表示，從前西方出版的中國相關作品，不外乎兩種人寫，一種是到過中國一、兩個星期或一些中國通，另一種是能用英文寫作的中國人；他們共同的特點，是熱衷展示中國的醜陋一面。

趙稀方說，華人作家對自身的認識，受外界對主體認識的影響；這種影響會帶到創作中，一種是自我貶損，一種是自我反抗。而中英文雙語寫作中，同一位作家用不同語言寫作，也同時呈現對自我文化的不同表達。當代華文文學創作，更趨多元和非族裔化，讓讀者看到更多不同角度。

他認為，西方和中國對華文文學研究存在長久隔離，原因是西方理論界對華文文學的研究，大多基於海外華人的英文創作；而中國國內的研究，著眼海外華人的中文寫作，希望未來這種現象能夠改變。

與會的洛杉磯華文作家對海外華文文學的創作現象，發表各自看法，並探討文學作品出版和發表平台趨勢。

洛杉磯華文作家協會會長王偉、監事長黃宗之，與十幾位文友參加座談。

洛杉磯華文作家協會近日舉辦文學創作座談會，中國海外華文文學研究知名學者趙稀方教授...
洛杉磯華文作家協會近日舉辦文學創作座談會，中國海外華文文學研究知名學者趙稀方教授分享海外華人的外文與中文寫作。（洛杉磯華人作家協會提供）
洛杉磯華文作家協會近日舉辦文學創作座談會，中國海外華文文學研究知名學者趙稀方教授...
洛杉磯華文作家協會近日舉辦文學創作座談會，中國海外華文文學研究知名學者趙稀方教授（前右二）分享海外華人的外文與中文寫作。（洛杉磯華人作家協會提供）

華人 洛杉磯 香港

上一則

肯定「哪吒2」 劉曉任：中國特效仍有長路要走

下一則

華語電影特展「高舉燈籠：華語電影慶典」 李安將現身

延伸閱讀

夏威夷航空 在洛杉磯國際機場改航廈了

夏威夷航空 在洛杉磯國際機場改航廈了
烤肉、獵蛋、上館子 華人復活節活動多

烤肉、獵蛋、上館子 華人復活節活動多
新州SAT最高分學校 愛迪生磁校奪魁

新州SAT最高分學校 愛迪生磁校奪魁
林清吉會計師父子 續任洛僑教中心財稅顧問

林清吉會計師父子 續任洛僑教中心財稅顧問
前洛市議員梁家訓 違規投票恐罰1.8萬

前洛市議員梁家訓 違規投票恐罰1.8萬
洛杉磯市中心 數十棵樹遭惡意砍伐

洛杉磯市中心 數十棵樹遭惡意砍伐

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情