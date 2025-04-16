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凱克醫學院巴沙迪那新樓 秋季啟用

編譯陳盈霖／綜合報導
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凱克醫學院位於巴沙迪那新大樓即將於今年起用。（南加大凱克醫學院）
凱克醫學院位於巴沙迪那新大樓即將於今年起用。（南加大凱克醫學院）

南加大凱克醫學院（Keck Medicine of USC）即將於今年秋季，在巴沙迪那（Pasadena）590 S. Fair Oaks Ave.啟用一棟四層樓，佔地10萬平方呎的尖端醫療辦公大樓，替社區提供臨床專業技術和世界級醫療服務，大幅拓展該醫學院在巴沙迪那與聖蓋博谷地區臨床醫療服務。

根據南加大新聞稿，凱克醫學院執行長漢納斯（Rod Hanners）表示，新地點提供最先進技術，可接觸到將醫學發現轉化為突破性治療的專家。患者將可獲得與南加大凱克醫學中心（Keck Medical Center of USC）一樣的專業醫師服務，包括來自美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）認證的南加大諾里斯綜合癌症中心（USC Norris Comprehensive Cancer Center）、備受推崇的南加大心臟與血管研究所（USC Cardiac and Vascular Institute），及全國知名南加大骨科手術團隊的研究人員與醫師。

新大樓是一個充滿自然氣息的開放式環境，每層均有落地窗，陽光可自然透入建築物內，也能透過玻璃窗欣賞聖蓋博山脈美景。頂樓還有全景綠化露台，通往一個療癒花園。

新地點提供更廣泛服務，包括自體免疫疾病、心血管、全面腫瘤、骨科與脊髓等專業護理，另外還有門診影像攝影、門診手術、疼痛管理與物理治療等。不僅如此，凱克醫學院也將成為南加州唯一一個提供基於生物學引導放射治療的學術醫療系統。這項新技術可即時發送有關癌細胞位置的「信號」，幫助放射腫瘤科專家追蹤、鎖定治療，對健康細胞損害降至最低。此療法近期獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）突破性設備認證，目前已準備用於治療某些肺癌和骨腫瘤患者。

除新建築外，凱克醫學院還將繼續在位於625 S. Fair Oak Ave. Suite 400的現有巴沙迪那辦公室替患者提供服務，並擴展其基層護理服務範圍，包括消化與代謝健康、腦健康與老化，還有先進的耳鼻喉科和眼科等。

凱克醫學院是洛杉磯地區僅有的兩個大學醫療系統之一。根據美國新聞與世界報告（U.S. News & World Report）2024-25年最佳醫學院排名，凱克醫學中心，包括南加大凱克醫院（Keck Hospital of USC）和南加大諾里斯綜合癌症中心，在八個專業領域中位居全國前50名，同時也是洛杉磯都會區前三名和加州前十名醫院之一。

南加大 癌症 腫瘤

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