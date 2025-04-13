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鑽石吧2025市民攝影比賽起跑

記者楊青/鑽石吧報導
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鑽石吧2025市民攝影比賽即日起至8月26日徵集參賽作品。（取自鑽石吧市官網）
鑽石吧2025市民攝影比賽即日起至8月26日徵集參賽作品。（取自鑽石吧市官網）

鑽石吧2025市民攝影比賽即日起至8月26日徵集參賽作品，市府呼籲攝影愛好者踴躍參與，用鏡頭展現城市風光和人文之美。

今年是鑽石吧第16次舉辦「我的鏡頭」市民攝影大賽，向所有年齡和技能水平的鑽石吧居民開放，參賽是免費的。

比賽分青年（17歲及以下）和成人（18歲及以上），內容分人物（家人、朋友或鄰居在家中或社區活動的真實肖像；個人在社區活動或公共場所玩耍時拍攝的未擺姿勢照片）、寵物（家庭寵物在家中或社區的真實肖像）、地方（城市景觀、建築或具有城市標志或特點的形象）、自然及風光（野生動物、風景及花草樹木和昆蟲均可）五組。每位攝影師最多提交三張照片，但每個類別不能超過一張。

評審元素將包括作品的總體品質，創意和構圖及情感訴求。作品在地化和人物，將是獲青睞的重要元素。

參賽作品必須是高分辨率數碼照片，可以在www.diamondbarca.gov/photocontest在線傳入，或通過電子郵件發送至[email protected]

獲獎作品將在年底前選出，每個類別的第一名和第二名，將獲獎狀和分別為100、50美元的現金獎勵。並從五個類別中選出一名總大獎得主，給予150美元獎勵。

更多比賽信息，可致電909-839-7057或發電郵至[email protected]

鑽石吧 寵物

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