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洛縣關懷自閉症 鼓勵華人多參與 提供資源幫助找到走失長者

記者啟鉻／洛杉磯報導
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亞裔居民前來尋求資源支持。（記者啟鉻／攝影）
亞裔居民前來尋求資源支持。（記者啟鉻／攝影）

一場名為「攜手推動教育、提升意識與心理健康」（LET'S T.E.A.M. UP !）的大型公益活動，2日在工業市舉辦。活動目的是為受自閉症、阿茲海默症及其它認知障礙影響的家庭和個人提供支持與資源。一位洛杉磯縣府心理衛生局華裔職員表示，相當多的亞洲移民家庭，深受傳統文化影響，羞於為患有心理疾病或其它認知障礙的親人求醫，最終導致問題加重； 希望類似活動，華人應該踴躍參與。

這次活動是工業市與洛杉磯縣警局心理評估團隊（LASD MET）合作舉辦。活動期間，全美精神疾病聯盟（NAMI）、阿茲海默症協會南加州分會、L.A. Found、自閉症互動方案 等機構舉辦宣導會。前來參與家庭與第一線人員交流，可以深入了解防止老人走失、照護者支持與心理健康資源等重要議題。

圖為活動現場。（記者啟鉻／攝影）
圖為活動現場。（記者啟鉻／攝影）
洛縣警局Community Partnerships Bureau的負責人迪瑞克...
洛縣警局Community Partnerships Bureau的負責人迪瑞克。（記者啟鉻／攝影）

洛縣警局社區夥伴組織負責人迪瑞克（Geoffrey R. Deedrick）表示，近年來，社區家庭和個人自閉症患者，以及年長者中阿茲海默症患者常常走失現象有增多，也引起相關公共健康單位關注。雖然並未有某個特定族裔數據統計，但這些問題影響到每個社區，尤其是年長者居多的社區。

他說，由於年長者走失現象頻現，洛縣府推出的一項「LA Found」計畫，幫助失蹤的阿茲海默症患者、自閉症患者或其他有認知障礙的人迅速被找到。該計畫透過登記可穿戴的追蹤裝置 Project Lifesaver，協助社區協助人員及執法機構更快找到走失者，減少親人的焦慮和危機。

阿茲海默症 洛縣 洛杉磯

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