橙縣天使體育場交易 印裔市長認罪

橙縣安那罕前市長西杜（Harry Sidhu）因天使體育場（Angel Stadium）出售案被判有罪，近日獲刑。（谷歌地圖）

在橙縣天使體育場（Angel Stadium）出售交易案中，被判有罪的安那罕前市長西杜（Harry Sidhu）近日獲刑；他在擔任市長期間，秘密向開發商發送機密信息，試圖換取交易達成後的100萬美元競選捐款。

在3月28日量刑聽證會上，法官判處67歲的印度 裔前市長西杜兩個月監禁和一年監督釋放(supervised release)，並處以5萬5000美元罰款。西杜於2023年對一項妨礙司法公正罪、一項電信欺詐罪以及兩項向聯邦調查局和聯邦航空局作出虛假陳述罪，共四項指控表示認罪。

根據認罪書，西杜是安那罕市議會的長期成員，2018年當選為市長。在該市與美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels Major League Baseball ）談判出售天使球場時，西杜主動尋求成為談判團隊的一員。天使隊在該市租用市府擁有的一座體育場，體育場周圍都是20世紀60年代建造的老式停車場。西杜主張以3億2500萬美元的價格將體育場出售給天使隊老闆莫雷諾（Arte Moreno）的開發公司，莫雷諾承諾在這些土地上建造一個包含住宅、商店和餐館的城市村莊。

西杜在認罪協議中承認，在談判期間，他曾向市商會負責人和一位天使顧問發送郵件，內容包含有關該市談判條款的機密資訊，包括對價格的討論。西杜隨後投票 支持體育場交易，但未透露他已經分享了敏感信息。西杜還承認，他故意刪除了多封電子郵件和文件以銷毀證據。

其中一封被刪除的電子郵件內容，是西杜、另兩名市議員以及天使隊代表之間有關模擬安那罕市議會的內容。這些模擬會議預定在市議會公開會議之前舉行，討論市政府出售天使體育場出售的提案。已刪除的電子郵件中包含一個名為「天使委員會辯論準備」的附件，其中詳細說明了每個參與者應該關注的主題等。

認罪協議指出，西杜在接受調查時撒謊，稱自己在天使球場出售後對天使隊「什麼都不指望」，而事實上，他預計在球場出售後會收到100萬美元的競選捐款。

西杜還承認，2020年末，他試圖透過使用亞利桑納州的地址註冊他剛購買的一架直升機，以此規避約1萬6000美元的加州 稅費。儘管西杜住在安那罕，但他冒用亞州斯科茨代爾（Scottsdale）一個郵寄地址，而該地址實際上屬於一位安那罕商人。

2022年5月，聯邦調查局對體育場交易的調查被曝光後，安那罕市議會投票否決了這筆交易，西杜辭去市長職務。

在西杜寫給法官的一封公開信中，他講述了自己於1974年從印度移民到美國的經歷，當時他口袋裡只有6美元，英語水平有限，透過在假日酒店上夜班打掃廁所來支付學費。西杜獲得機械工程學位後，在通用動力公司和休斯飛機公司工作，並在南加州購買了一系列漢堡王和棒約翰餐廳。他曾在市議會任職兩屆，當選市長後，致力於確保讓天使隊留在當地。