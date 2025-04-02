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世報教育展／人生規畫導師幫助孩子成長

記者啟鉻／洛杉磯報導
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洛杉磯世界日報社於4月5日舉辦春季教育展，方孝偉律師將從人生規畫導師的角度，結合個人多年經驗，分享如何栽培下一代。

方孝偉律師在解釋什麼是人生規畫導師時指出，對於青少年來說，要培養他們在哪方面成功，其實不難，但須有一些方法，但是很多家長並不曉得這些方法。比如，大多數人小時候都沒有一個完整人生規畫，很多家長在孩子小時候就希望將來子女長大能進好的大學，中國的家長希望子女到北大、清華深造；台灣的家長期望孩子進入台大讀書；而美國的華人家長多希望子女進入長春藤名校。雖然進名校對於孩子們來說是個了不起的成就，但從人生角度來看，只是其中一個階段，或者說人生初期的目標，並非終身目標。而名校畢業生進入職場，能夠取得成就者比例也就三成或四成。所以說人生要做好完整規畫，要看得更遠，設計好每個人生階段要達成的目標。此時，就需要人生規畫導師來指導。

談及主講的內容，方孝偉律師表示，首先是人生的三個階段，如何確立和延伸目標，子女在開始成長中要善於溝通，不要傷了孩子自尊心，鼓勵他們成長追求目標；目標設定上，比如希望未來從事醫生，就需要儘早規畫圍繞目標學習各項技能；時間管理方面，比如子女從學校放學返家後，怎麼管理時間，分清主次，如何優先處理主要事情；情緒管理，雖然有的人在各方面都很優秀，家庭也很幸福，但若情緒不善控制，就會發生負面結果，最終可能導致追求的人生目標失敗。

有興趣參加世報教育展活動讀者可儘快註冊報名教育展。註冊連結：https://reurl.cc/4LRRXV。

人生規畫導師方孝偉。（受訪者提供）
人生規畫導師方孝偉。（受訪者提供）

洛杉磯 華人 世界日報

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