吳桐淮施政藍圖：繁榮西柯汶那市 公共安全是關鍵

西柯汶那市長吳桐淮。（記者啟鉻／攝影）

南加州 西柯汶那市（West Covina）市議員吳桐淮（Tony Wu）再次擔任市長。他是該市歷史上首位獲選市議員的台灣出生移民 ，在西柯汶那居住超過30年。他表示，將繼續推動各項施政，打造繁榮城市。為市民造福。

吳桐淮自2016年開始擔任市議員，期間連任一次已任職近八年，也是該市歷史上首位獲選市議員的台灣移民，也是第二次就任市長職位。他表示，2024年12月初開始，第二次就職市長，即著重發展城市經濟、公共安全、社區參與以及提升居民生活品質。

談及各項施政，吳桐淮表示，公共安全對城市施政起到關鍵作用。自年初開始，市警局增加十名警力，目前該市警員數量已有百餘名，強化了社區治安環境，在交通安全、執法能力、遊民問題等方面都會得到大大改善。此外，消防局滅火能力也得到充實和提升，增加兩輛全新及一輛帶有雲梯消防車，五輛急救車，安排到五個消防站，應對突發事件，也可以增加消防局的收入。

鑑於先前發生疫情給民眾帶來諸多衛生安全問題，吳桐淮積極推動西柯汶那市成立衛生局，目前這項工作正接近完成。市衛生局成立後，老人中心、學校及社區如果突發緊急公共衛生事件，衛生局人員很快處理，構成城市衛生安全網，也會吸引更多居民到市區居住生活，進一步推動各項建案開發。

吳桐淮表示，他也將推動成立經濟發展局，以及完善擁有市區數千商家參與的商會組織。最近南加 州最大的豐田汽車銷售中心進駐，還有德州牛排連鎖店已經簽約入駐，此外還有多家高級餐廳將在市區運營。他要打造西柯汶那市為一個商業繁榮都市。

談到市區南部BKK開發項目，他表示，雖然因為資金問題項目暫時擱置，但項目推進工作仍在繼續，其中消防員培訓設施可獲得撥款也在優先考量中。同時，他也指出，市區體育娛樂休閒活動也日益豐富多元，吸引當地及周邊居民到市區觀光消費。

吳桐淮表示，目前市府已獲得聯邦撥款，在市區Azusa街打造交通路口同步交通信號（synchronized traffic signals）。通過交通信號巧妙設計，只要駕駛遵照車速要求範圍行駛，就會讓道路通暢最大化，從而提高道路效率，減少擁堵汙染，並改善交通安全。該項目預計2026年完成。