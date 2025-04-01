我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

2025經文盃高球賽 台灣小吃飄香

記者啟鉻╱惠提爾市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比賽開始前，開球嘉賓。（記者啟鉻╱攝影）
比賽開始前，開球嘉賓。（記者啟鉻╱攝影）

第29屆「經文盃高爾夫球邀請賽」（TECO Cup），31日上午在惠提爾市友誼岡鄉村高爾夫球俱樂部（Friendly Hills Country Club）舉行。來自台僑群體的140餘位高爾夫球運動愛好者熱情參與。主辦者表示，今年參賽人數為歷年之最。賽場特別供應台灣風味小吃，讓參與者品嚐濃濃家鄉味。

這項年度活動由南加州中華民國高爾夫球聯合會主辦，以往28屆深受南加州業餘高球好手們歡迎，今年的賽事參加者更為踴躍，約有144位高球運動愛好者參與。主辦者表示，參與這項盛會，不僅感念「洛杉磯台北經濟文化辦事處」全體同仁為海外僑民提供最優質服務，更藉賽事揮桿凝聚僑心，並享受來自台灣的文化與情誼。

中華民國前駐美國代表袁健生參加這次活動，他曾於1997年底至2004年擔任駐洛經文處長，任內與僑界共同創辦經文盃高球賽事，如今這項活動已成為凝聚僑心、展現台美情誼的年度盛事。袁健生表示，他一開始就全力支持這項賽事，起初命名為「處長盃」，他提議改為「經文盃」，一直延用至今，多年來活動非常成功。

經文處處長紀欽耀與夫人也到場參加賽事，紀欽耀為比賽開球。他表示，這項賽事歷時29年，非常具有傳統，透過比賽，大家一起團結僑社力量，一起支持「洛杉磯台北經濟文化辦事處」，支持中華民國政府。

南加州中華民國高爾夫球聯合會現任會長柯欣侑表示，本屆賽事特色是在球場上為參賽者提供台灣風味小吃，還特別在第一洞為球友準備了台灣風味碗粿，第十洞還有香噴噴的蚵仔麵線。晚上頒獎晚宴，不僅有華航、長榮航空各提供一張洛杉機台北來回豪華經濟艙機票供大家抽獎，她本人還自掏腰包提供華航和長榮航空的洛杉磯台北來回經濟艙機票各一張，總共送出四張機票。她還特別感謝中華航空、長榮航空以及新世紀寶馬，為一桿進洞大獎提供BMW名車和洛杉磯台北來回商務艙機票。

聯合會創會會長邱垂煌與洛杉磯大通銀行董事長、總統府國策顧問楊信均參加球賽。

紀欽耀處長為比賽開球。（記者啟鉻╱攝影）
紀欽耀處長為比賽開球。（記者啟鉻╱攝影）
部分參與者合影。（記者啟鉻╱攝影）
部分參與者合影。（記者啟鉻╱攝影）
主辦者與參賽嘉賓合影。（記者啟鉻╱攝影）
主辦者與參賽嘉賓合影。（記者啟鉻╱攝影）

洛杉磯 中華民國 機票

上一則

開這車外出常被豎中指 漸多車主不惜賠錢也要拋售

下一則

一分鐘看加州／慶建州175周年 紐森籲9/9全州動起來

延伸閱讀

派洛斯福德牧場規模3.2地震 華人稱當地時有輕微震感

派洛斯福德牧場規模3.2地震 華人稱當地時有輕微震感
大魯閣棒壘球打擊場進軍美國 插旗休士頓、鳳凰城、洛杉磯

大魯閣棒壘球打擊場進軍美國 插旗休士頓、鳳凰城、洛杉磯
租屋公司野火後哄抬租金113% 洛市求償6200萬元

租屋公司野火後哄抬租金113% 洛市求償6200萬元
美國洛杉磯華埠大聯盟500人歡聚 為僑胞謀福利

美國洛杉磯華埠大聯盟500人歡聚 為僑胞謀福利
消費習慣比一比…洛城外食占飲食48% 全國最高

消費習慣比一比…洛城外食占飲食48% 全國最高
改善消防設施 洛杉磯市擬發行公債或提高銷售稅

改善消防設施 洛杉磯市擬發行公債或提高銷售稅

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28
川普政府27日六度對加州出手，恐將深化加州與川普的敵對性。圖為川普總統赴加州視察野火災情時，州長紐森(左)到機場接機。(美聯社)

川普24小時六度出手 加州成箭靶

2025-03-30 02:19
Costco的豆奶。（Costco網站）

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

2025-03-26 22:42
兆彩宣布重大改革，將提供更大頭獎、更高中獎機率。（美聯社）

新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高

2025-03-27 17:54

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事