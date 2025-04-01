2025經文盃高球賽 台灣小吃飄香

比賽開始前，開球嘉賓。（記者啟鉻╱攝影）

第29屆「經文盃高爾夫球邀請賽」（TECO Cup），31日上午在惠提爾市友誼岡鄉村高爾夫球俱樂部（Friendly Hills Country Club）舉行。來自台僑群體的140餘位高爾夫球運動愛好者熱情參與。主辦者表示，今年參賽人數為歷年之最。賽場特別供應台灣風味小吃，讓參與者品嚐濃濃家鄉味。

這項年度活動由南加州中華民國 高爾夫球聯合會主辦，以往28屆深受南加州業餘高球好手們歡迎，今年的賽事參加者更為踴躍，約有144位高球運動愛好者參與。主辦者表示，參與這項盛會，不僅感念「洛杉磯 台北經濟文化辦事處」全體同仁為海外僑民提供最優質服務，更藉賽事揮桿凝聚僑心，並享受來自台灣的文化與情誼。

中華民國前駐美國代表袁健生參加這次活動，他曾於1997年底至2004年擔任駐洛經文處長，任內與僑界共同創辦經文盃高球賽事，如今這項活動已成為凝聚僑心、展現台美情誼的年度盛事。袁健生表示，他一開始就全力支持這項賽事，起初命名為「處長盃」，他提議改為「經文盃」，一直延用至今，多年來活動非常成功。

經文處處長紀欽耀與夫人也到場參加賽事，紀欽耀為比賽開球。他表示，這項賽事歷時29年，非常具有傳統，透過比賽，大家一起團結僑社力量，一起支持「洛杉磯台北經濟文化辦事處」，支持中華民國政府。

南加州中華民國高爾夫球聯合會現任會長柯欣侑表示，本屆賽事特色是在球場上為參賽者提供台灣風味小吃，還特別在第一洞為球友準備了台灣風味碗粿，第十洞還有香噴噴的蚵仔麵線。晚上頒獎晚宴，不僅有華航、長榮航空各提供一張洛杉機台北來回豪華經濟艙機票 供大家抽獎，她本人還自掏腰包提供華航和長榮航空的洛杉磯台北來回經濟艙機票各一張，總共送出四張機票。她還特別感謝中華航空、長榮航空以及新世紀寶馬，為一桿進洞大獎提供BMW名車和洛杉磯台北來回商務艙機票。