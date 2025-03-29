改善消防設施 洛杉磯市擬發行公債或提高銷售稅

洛杉磯市議會25日提出洛杉磯消防局設備更新財政資助計劃，希望通過公債案或提高銷售稅的方式讓洛杉磯消防局改頭換面，避免寶馬山野火災難再次發生。（維基百科）

今年1月的寶馬山野火重創洛杉磯 市，同時導致洛杉磯市府高層及消防設置飽受詬病。洛杉磯市議會25日提出洛杉磯消防局設備更新財政資助計畫，希望通過發行公債或提高銷售稅的方式，讓洛杉磯消防局改頭換面。

儘管洛杉磯市府目前尚未公開資金目標的具體細節，但據市府相關負責人介紹，這筆可觀的資金將以公債案或提高銷售稅的方式籌集，除用於洛杉磯市消防局目前老舊設備的更新和汰換之外，還將增加數個新的消防局，希望從消防車、消防設備以及人員配備等方面都能做大幅改變。

洛杉磯市政設施團隊負責人Yolanda Chavez表示，如果資金以公債案或增加銷售稅的方式籌集，將需要選民投票 並獲得多數人支持。他說明，一般用於公眾設施修復或建設的義務債券 ，只能用於資本和收購（capital acquisition），而非營運。換言之，洛杉磯市府必須考慮其他類型的措施來為員工提供資金，包括新的消防站建成之後的持續運營資金。

洛杉磯市議會25日也討論增加消防站的地點問題，以及消防局的服務區域和未來應達到的火災回應時間。市府目前初步意向在聖費南度谷的東北地區增加一個新的消防站，因為近年附近地區的Sayre、La Tuna、Creek、Saddle Ridge等地野火頻發。

洛市11區女議員Traci Park表示，包括太平洋寶馬山花園地區，這些年社區規模和人口成長均突飛猛進，但基礎建設和消防設備停滯不前，「簡單地說，我們現在需要一個 21世紀的消防局來應對21世紀的問題」。

洛杉磯市議會25日還投票通過設立一項單獨的基礎設施改善公債案，以產生資金來支持圖書館、路燈、娛樂和公園設施和洛杉磯動物園等。