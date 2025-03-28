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世報教育展／社區學院好處 說給你聽

記者王若然／洛杉磯市報導
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加州社區學院（Community College）不僅是進入四年制公立大學的助力跳板，也是個人職業技能訓練進修的寶地，符合條件的民眾甚至可以第一年上學免學費。將於4月5日（周六）舉辦的世界日報教育展上，東洛杉磯學院 （ELAC）終身華裔教授劉榮文，將把社區學院的好處一次講清楚。

劉榮文介紹，有些華人對社區學院有刻板印象，認為學習成績不好的學生才會去讀社區學院，但這是完全錯誤的。社區學院有很多好處：第一，在社區學院讀兩年後轉至加州四年制公立學校，這與高中畢業直接申請加州四年制公立可謂「殊途同歸」。

第二，在社區學院上學，學費比四年制大學便宜很多，而且社區學院其他配套服務完善，有幼兒園便利帶孩子的父母讀書，還有食物銀行等。加州目前有第一年社區學院讀書免費的項目，能為家庭省不少錢。

第三，從社區學院轉至四年制大學的轉學率比直接升要高。劉榮文透露，如今有不少高中畢業生選擇社區學院，再從這裡晉升加州頂尖的公立大學。

第四，社區學院還有很多職業技術培訓，例如護士、警消課程、刑事鑑定等。這些職業技能培訓非常受歡迎，畢業後可以直接找工作，而且薪酬也不錯。

第五，劉榮文認為，社區學院的老師水平也很高，教學質量不比四年制大學差。社區學院很多是小班授課，一堂課的學生人數在40至45人。而四年制大學一節課有上百人，老師講完就走，學生與老師的交流機會有限，而社區學院則不同。

劉榮文是東洛杉磯學院世界語言系中文及中國文化教授，美西華人學會會長，北美南加州華人寫作協會副會長，南加州華裔家長教師協會前會長。他組織領導上百場教育和文化講座，被評選為東洛杉磯學院「最受學生喜愛的教授」。2023年8月，獲得加州眾議院「傑出教育工作者」稱號。

想要參加世界日報4月5日上午10時至下午5時的教育展，需要透過連結或附件的二維碼註冊提前報名，報名免費。註冊連結為https://reurl.cc/4LRRXV，或撥打電話報名323-268-4982。活動地址：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731。

劉榮文被評選為東洛杉磯學院「最受學生喜愛的教授」。（東洛杉磯學院）
劉榮文被評選為東洛杉磯學院「最受學生喜愛的教授」。（東洛杉磯學院）

加州 洛杉磯 華人

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