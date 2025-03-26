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憂基因外洩 千人湧入23andMe客服 排隊等登錄刪數據

記者張宏／洛杉磯報導
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有華人等了數小時也沒等到能登錄的驗證碼，且在線有千人排隊等待客服。（讀者提供）
有華人等了數小時也沒等到能登錄的驗證碼，且在線有千人排隊等待客服。（讀者提供）

DNA檢測公司23andMe在美國聲請破產保護消息傳出，引發千人在線客服排隊，用戶擔心自己基因數據被出售，還有華人等了數小時也沒等到登錄驗證碼。商業隱私勞工合規律師劉啟光（Richard Liu）表示，美國對基因數據隱私保護和普通個人隱私信息保護類似，加州已是全美對隱私保護要求是最嚴格的州，23andMe事件或許會帶來相關法律條文的改變和更新。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）對消費者發布有權要求刪除其基因數據，以保護個人隱私的警示。消息傳出引發用戶恐慌，23andMe有1500萬名客戶，其中不乏華人與用戶。

華人Raymond李表示，25日一早看到消息就試圖登錄帳戶刪除信息，但因很久沒登錄忘記密碼，雖然很快重新設定密碼，但登錄竟然需要兩步驟驗證，除密碼還要一個驗證碼。他說，頁面顯示驗證碼已發到其註冊郵箱，但他無數次刷新和查看垃圾郵件都沒找到驗證碼的郵件。他聯繫在線機器人客服，客服告知現在系統承受大量人湧入，要等幾分鐘甚至十分鐘才會收到。結果他等了兩個多小時還沒等到，而沒有驗證碼他就無法登陸帳戶刪除個人信息，且驗證碼有效期只有十分鐘，不斷申請驗證碼，但結果依然是沒有。

Raymond只能聯繫在線真人客服，結果發現頁面顯示前面有1100多人在排隊，他只好等待，但是有一段時間他的電腦休眠，打開頁面發現他又回到了前面有1000多人的狀態，只能繼續在線排隊，且保持電腦不黑屏，就這樣兩個小時後他前面還有500多人。他說，從排隊人數上，他能感受到大家對個人信息洩露的恐慌，他實在不明白一個驗證碼為什麼要等那麼久？

律師劉啟光也曾使用過23andMe服務，他表示，23andMe聲請破產後，如果無人購買，23andMe有責任保護用戶信息，但如果有公司購買，就會回歸其最初用戶隱私協議設置條款的具體規定。他記得23andMe用戶隱私條款裡有很多選項，可選擇不授權出售信息。因此，按照隱私合同走就不會出問題，但若惡意出售就會影響很多人。在美國，對基因隱私的保護和其他個人信息保護並無二致，加州法律是全美最嚴格，但也無非是要求通知和個人許可，只要用戶個人許可，即使是DNA信息，也可能會被出售。

通常他幫客人做公司和員工的隱私條款都是比較嚴格的，但也有一些公司打擦邊球，讓大部分消費者默認，且很多消費者通常也不會仔細閱讀隱私條款和更新，因此就會有法律漏洞。

商業隱私勞工合規律師劉啟光表示，美國對基因數據隱私的保護和普通個人隱私信息保護類...
商業隱私勞工合規律師劉啟光表示，美國對基因數據隱私的保護和普通個人隱私信息保護類似，加州已是全美對隱私保護要求是最嚴格的州，23andMe事件或許會帶來相關法律條文的改變和更新。（Richard Liu提供）

加州 華人 DNA

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