中華工商婦協 舉辦社區研討會談理財

加州中華工商婦女企業管理協會在聖蓋博大劇院舉辦社區研討會。（記者王若然／攝影）

加州 中華工商婦女企業管理協會（Chinese Women’s Business Association of California,CWBAC）22日上午在聖蓋博 大劇院舉辦社區研討會，邀請五位業內專家為民眾帶來理財、保險 ，如何應對自然災害等方面的講座，聽眾受益匪淺，眾多民選官員到場支持。

加州中華工商婦女企業管理協會現任理事長邢莉表示，「希望這個活動能給大家帶來更多有用資訊」。現任會長孫宏郁表示，今年很多人在洛杉磯大火中失去家園，她的親戚和朋友中都有受災戶。本場講座將為大家提供房屋投保、心理創傷恢復等資訊，希望社區民眾能從這場活動中得到最大福利。

當天的研討會的主講嘉賓和演講主題包括：法學博士劉育碩帶來「從野火談信託與省錢規劃的重要性」；資深保險業者、海南會館名譽會長史振發帶來「房屋保險購買須知」；亞裔青少年中心（AYC）項目經理朱軒鈺帶來「社區心靈創傷復原模型認識與韌性喚醒」；慈濟基金會刑敏帶來「野火、大地震準備以及如何進行基本的急救和心肺復甦術」；資深健康保險業者李明詩帶來「掌握未來聯邦醫保-2025年政策變化與通貨膨脹削減法案的影響」。演講後還有精美禮品和現金大抽獎環節，讓到場的民眾滿載而歸。

聯邦國會議員趙美心、加州眾議員方樹強、聖蓋博谷水區理事伍國慶、聖蓋博市市長吳程遠、副市長Denise Menchaca，市議員丁言愉到場支持，並為主辦單位和主講人員頒發賀狀。趙美心在頒發賀狀時讚賞加州中華工商婦女企業管理協會為社會做出的貢獻。她說該組織曾為聖蓋博市警局的K9捐款，幫助本地組織，捐款捐物，還為廣大女性創業者提供交流平台。方樹強稱，隨著野火變得越來越普遍和嚴重，學會做好災害防護很重要。他感謝了加州中華工商婦女企業管理協會舉辦這樣有意義的社區講座。