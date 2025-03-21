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台美攝影學會攝影聯展 捕捉世界之美

記者劉子為／艾爾蒙地報導
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台美攝影學會近日舉辦會員攝影聯展。（記者劉子為／攝影）
台美攝影學會近日舉辦會員攝影聯展。（記者劉子為／攝影）

台美攝影學會15、16日在洛僑文教中心舉行會員攝影聯展，展示學會會員近期的攝影成果。此次展覽匯集來自學會會員的多樣作品，涵蓋自然風光、靜物肖像、人文社會等多個主題。展出作品包括遠景俯瞰與近景聚焦的攝影，拍攝手法多樣，從寧靜的風景到生動的社會場景，呈現出不同視角和情感。作品拍攝地點遍及全球，橫跨多個大洲，展示了會員們對不同地理環境和文化背景的觀察與理解。

這是一幅來自南極的攝影作品，在郵輪上拍攝，展示了遠望冰山的壯觀景色。（記者劉子為...
這是一幅來自南極的攝影作品，在郵輪上拍攝，展示了遠望冰山的壯觀景色。（記者劉子為／攝影）

台美攝影學會理事連豐吉表示，台美攝影學會在25年前由一群台灣退休攝影愛好者創立，他自己在15至16年前加入學會。連豐吉提到，學會初期只有20幾位會員，而如今已增長至約120至130位會員。他強調，會員們全都是攝影愛好者，學會不涉及任何政治背景或商業行為，純粹為攝影興趣而聚集。

參展作品之一：拉斯維加斯七彩魔岩。（連豐吉）
參展作品之一：拉斯維加斯七彩魔岩。（連豐吉）

連豐吉指出，學會每月舉行兩次會員聚會，並且經常組織攝影小組外出拍攝，甚至一起出國遊玩，拿著照相機一路旅拍。連豐吉提到，學會目前還有成員在國外拍攝，並且每年會舉行兩次攝影展覽。

參展作品之一：挪威小鎮冬景。（林尚鴻）
參展作品之一：挪威小鎮冬景。（林尚鴻）

本次展出作品包括來自阿拉斯加、馬來西亞、挪威、加拿大等地的風景攝影。連豐吉介紹一張人文照片拍攝於馬來西亞的一個貧困村落，照片中的小孩沒有國籍，生活困苦，但他們依然展現出樂觀和堅韌的表情，反映出他們在困境中努力生活的希望。

參展作品之一：洛杉磯第六街。（Joe 梁）
參展作品之一：洛杉磯第六街。（Joe 梁）

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