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洛杉磯港2月貨運增2.5% 史上第二強

記者王若然／洛杉磯市報導
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左起：洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）、ADP研究學院經濟學家主管Nela Richardson。（洛杉磯港會議截圖）
左起：洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）、ADP研究學院經濟學家主管Nela Richardson。（洛杉磯港會議截圖）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）19日舉辦月度簡報會，洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）表示，相比去年同期，洛杉磯港今年2月貨物增長2.5%，是洛杉磯港歷史上第二繁忙的2月。

塞羅卡介紹，2025年前兩個月，洛杉磯港運送了170萬個貨櫃單位(container units)，比去年同期增長5.4%。很多企業為應對關稅增長，提前將貨物進口至美國。「介於目前已經有很多庫存，幾年下半年的貨運量可能會下降10%。」他表示洛杉磯港將持續尋求新機會，尋求更多貨運商機。

今年2月，洛杉磯港有41萬3236個貨櫃單位的進口貨物，同比增長1%；出口貨櫃單位為10萬9156個，同比下降18%；空貨櫃單位27萬9006個，同比增長16%。

塞羅卡表示，在過去19個月中，有17個月實現了貨運量同比增長。雖然貨運量大，但洛杉磯港實現了零累積。

ADP研究學院經濟學家主管Nela Richardson作客當天簡報會，解析川普政府加稅對市場的影響。ADP為美國內外私人公司提供發薪水服務，客戶超過4000萬人，每六個職工中就有一人使用ADP服務。

Nela Richardson介紹，增加關稅是指對進口至美國的商品增加關稅。在歷史上，一個國家增加關稅有許多原因，例如保護新興企業，保護創新及國內勞動力。她表示，了解增加關稅背後的邏輯很重要。自上世紀70年代，美國每年有超過兆億的貿易逆差，經濟學家認為這表示美國在全球相對富裕，她調侃道，「特別是在過去兩周買雞蛋時，有這種感覺。」

美國相較他國富裕，這是產生貿易逆差的原因之一。此外，自疫情以來，美國試圖平衡這種貿易逆差。有很多企業意識到供應鏈的脆弱。最近數據顯示，過去兩年美國製造業正在吸納更多勞動力。近期數據顯示，美國失業率處於歷史低點，勞動力市場十分穩定。

洛杉磯港 關稅 疫情

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