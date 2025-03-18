創新防燃建材 火災後重建新選擇

南加州野火頻發，災民重建家園時紛紛採用防火建築技術，如ICF、3D列印、乾草磚與鋼結構，以降低未來火災風險。（取材至abc7電視台畫面）

南加州 野火頻發，數千戶家庭因寶馬山（Palisades）與伊頓（Eaton）大火失去家園。在重建過程中，防火建築技術逐漸成為趨勢，許多災民不再選擇傳統木造房屋，而是改用防火性能更佳的材料，例如絕緣混凝土模板（ICF）、3D列印 技術、乾草磚及鋼結構建築，以降低未來災害風險，確保家園安全。

據ABC7電視台報導，2019年Tick Fire大火燒毀家園後，帕洛斯（Ryan Palos）一家決定以ICF技術重建。這種建築方式使用泡沫、混凝土與鋼筋取代木材，使結構更具耐火性。他認為，跳脫傳統建築框架，可有效降低火災對住宅的威脅。除了混凝土建築技術，3D列印技術也成為重建選項之一。艾塔迪那（Altadena）居民伊格萊西亞斯（Evangeline Iglesias）居住25年的家園毀於大火，因此選擇3D列印住宅，希望加快施工進度。

負責施工的Emergent Construction公司已在瑞定（Redding）與布班克（Burbank）的伍德伯里大學（Woodbury University）成功建造3D列印房屋。該技術可在30小時內完成房屋牆體列印，最多可縮短兩個月施工時間，並提供更靈活的建築設計。該公司首席執行官阿賈米安（Don Ajamian）表示，相較傳統建築，3D列印能打造更多曲線與有機形狀，且造價更具競爭力。目前該公司已簽約在艾塔迪那興建3棟3D列印房屋，另有數十棟正在規畫中。他強調，這些建築均符合加州建築規範，並已取得居住許可證，證明技術的可行性。

除了混凝土與3D列印技術，乾草磚與鋼材建築也受到關注。在天堂鎮（Paradise），營地大火（Camp Fire）燒毀該鎮90%房屋，但以乾草磚建造的房屋成功倖存。乾草磚具備優異的隔熱與防火效果，當石膏塗覆表面後，由於內部缺乏氧氣，使火勢難以燃燒。在艾塔迪那，蘭德（Bruce Land）以鋼材建造房屋，使其在大火中免於焚毀。他的住宅外牆與門皆為鋼製，成功阻擋火勢蔓延。他認為，應鼓勵社區使用鋼鐵等耐火建材，並與傳統木造房屋交錯配置，以提升整體防火能力。

隨著南加 州野火頻繁發生，越來越多居民在重建時選擇防火建材與創新技術。專家指出，保持開放心態接受新型建築方式，將有助於提升住宅安全性，減少未來災害帶來的損失。