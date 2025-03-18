我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

宏都拉斯客機起飛幾秒後墜海 7罹難10獲救 乘客1美公民

夫婦種出3代人時蔬 還在社區熱銷

記者楊青／東谷報導

東谷一對七旬華人夫婦老有所為，兩雙手不但種出全家三代人的四季時蔬，解決自己的零用錢，還帶動起東谷地區的華人家庭種菜熱，傳為佳話。

老家安徽的蘇先生和蘇太太移民美國已有30多年，蘇太太長期居家，最大樂趣就是和泥土打交道。早年在老家就是種植好手，移民美國後的住家地大院大，正好有了用武之地，加上十多年前聖蓋博谷東區華人較少，亞洲和華人蔬菜也少，種植各種家鄉菜，一來豐衣足食，二來減少家用成本，三來解鄉愁。10年前蘇家換了大房子，院子更大，老兩口種植的天地也更廣了。

巧手加上勤勞，蘇家菜園的出產一年四季不斷源源不斷，家裡吃不完，各種新鮮蔬菜瓜果開始送朋友、送鄰居、送朋友的朋友。「蘇家有機蔬菜」很快一傳十十傳百，甚至成了自家和朋友的送人伴手禮，名聲在外。

「兩老人蔬菜種植大發展是在疫情期間開始」。兒媳婦V表示，因為很多鄰居和朋友不好意思長期拿免費，建議開個居家菜站，蔬菜商品化對買賣雙方合情合理。加上疫情期間很多人居家避疫足不出戶，自家種植的蔬菜，很快在社區熱銷。

籃球場大小的後院，蘇太太和先生重新規畫，全部種滿各種蔬菜，四季不同，比如中國新年期間，他們種植最多的是江浙人最喜歡的鷄毛菜，春天和夏天會出產新鮮的水芹菜、茭白、茴香、薺菜和翡翠萵筍；入冬會有上海人最愛的豌豆頭和大蒜苗，小白菜、唐芹、各種辣椒則幾乎是菜園裡四季底色。老兩口去年開始還開發市場價值高但不宜種植的冰菜，今年渴望初具規模。「很多都是南加州超市買不到或很少見的中國蔬菜」。V說，公公婆婆種菜都是從種子開始，下種、施肥、澆水、除蟲、採摘、翻地、再種植，全部自己來。最令她感動的是，每次收割婆婆都會親力親為，去掉所有黃葉和泥土，將每根菜整理得整整齊齊，公公還特別買來了統一的袋子，將新鮮蔬菜封起來，「我們說自己種的菜隨便一點沒關係，大家可以理解」，但老人家堅持說，賣就要有賣相，要對得起客人付的錢。

南加民眾種菜通常會遇到兩個問題，一是乾旱，二是小動物頻出沒。V說，一輩子過著樸實生活的公公婆婆很是注意節約用水，平常的生活用水都用來澆花澆菜，而她和先生也主動承擔起父母種菜愛好的花銷，「就當是給老人出門旅遊的錢」，而老人每月的幾百元賣菜收入，常常又回到小孫子孫女們的身上，周而復始，其樂融融。

兩位老人表示，能用自己的一雙手供給全家一年四季的蔬菜，還有鄰居朋友喜歡，已是晚年最大的滿足。

華人 疫情 南加

上一則

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

下一則

中文教師走訪南加歷史文化遺址 增未來教學底蘊

延伸閱讀

聖塔克拉拉市聖派翠克節管控酒駕未成年人飲酒

聖塔克拉拉市聖派翠克節管控酒駕未成年人飲酒
勇奪法拉利挑戰賽北美冠軍 律師林政緯為華人寫歷史

勇奪法拉利挑戰賽北美冠軍 律師林政緯為華人寫歷史
亞潮萌對談珍妮花 探討華人關切議題

亞潮萌對談珍妮花 探討華人關切議題
永久關停後首日 海傍公路公園壁畫遭惡意塗鴉 創作者痛心

永久關停後首日 海傍公路公園壁畫遭惡意塗鴉 創作者痛心
張美春放棄科技業工作 投身馬賽克藝術 作品遍布灣區

張美春放棄科技業工作 投身馬賽克藝術 作品遍布灣區
殺豬盤騙局「地方化」偽裝住鄰近社區 詐得140多萬

殺豬盤騙局「地方化」偽裝住鄰近社區 詐得140多萬

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　