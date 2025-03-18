夫婦種出3代人時蔬 還在社區熱銷

東谷一對七旬華人 夫婦老有所為，兩雙手不但種出全家三代人的四季時蔬，解決自己的零用錢，還帶動起東谷地區的華人家庭種菜熱，傳為佳話。

老家安徽的蘇先生和蘇太太移民美國已有30多年，蘇太太長期居家，最大樂趣就是和泥土打交道。早年在老家就是種植好手，移民美國後的住家地大院大，正好有了用武之地，加上十多年前聖蓋博谷東區華人較少，亞洲和華人蔬菜也少，種植各種家鄉菜，一來豐衣足食，二來減少家用成本，三來解鄉愁。10年前蘇家換了大房子，院子更大，老兩口種植的天地也更廣了。

巧手加上勤勞，蘇家菜園的出產一年四季不斷源源不斷，家裡吃不完，各種新鮮蔬菜瓜果開始送朋友、送鄰居、送朋友的朋友。「蘇家有機蔬菜」很快一傳十十傳百，甚至成了自家和朋友的送人伴手禮，名聲在外。

「兩老人蔬菜種植大發展是在疫情 期間開始」。兒媳婦V表示，因為很多鄰居和朋友不好意思長期拿免費，建議開個居家菜站，蔬菜商品化對買賣雙方合情合理。加上疫情期間很多人居家避疫足不出戶，自家種植的蔬菜，很快在社區熱銷。

籃球場大小的後院，蘇太太和先生重新規畫，全部種滿各種蔬菜，四季不同，比如中國新年期間，他們種植最多的是江浙人最喜歡的鷄毛菜，春天和夏天會出產新鮮的水芹菜、茭白、茴香、薺菜和翡翠萵筍；入冬會有上海人最愛的豌豆頭和大蒜苗，小白菜、唐芹、各種辣椒則幾乎是菜園裡四季底色。老兩口去年開始還開發市場價值高但不宜種植的冰菜，今年渴望初具規模。「很多都是南加 州超市買不到或很少見的中國蔬菜」。V說，公公婆婆種菜都是從種子開始，下種、施肥、澆水、除蟲、採摘、翻地、再種植，全部自己來。最令她感動的是，每次收割婆婆都會親力親為，去掉所有黃葉和泥土，將每根菜整理得整整齊齊，公公還特別買來了統一的袋子，將新鮮蔬菜封起來，「我們說自己種的菜隨便一點沒關係，大家可以理解」，但老人家堅持說，賣就要有賣相，要對得起客人付的錢。

南加民眾種菜通常會遇到兩個問題，一是乾旱，二是小動物頻出沒。V說，一輩子過著樸實生活的公公婆婆很是注意節約用水，平常的生活用水都用來澆花澆菜，而她和先生也主動承擔起父母種菜愛好的花銷，「就當是給老人出門旅遊的錢」，而老人每月的幾百元賣菜收入，常常又回到小孫子孫女們的身上，周而復始，其樂融融。

兩位老人表示，能用自己的一雙手供給全家一年四季的蔬菜，還有鄰居朋友喜歡，已是晚年最大的滿足。