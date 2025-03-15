我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

野火中的奇蹟 失蹤重傷家貓與主人團聚

編譯胡立宗／綜合報導
基佛與毛髮混亂的「 阿吉」( Aggie） 。（美聯社）
基佛與毛髮混亂的「 阿吉」( Aggie） 。（美聯社）

1月7日寶馬山野火燒向位在Bestor Boulevard上的一棟住宅，當時在外的媽媽基佛（Katherine Kiefer），連忙要女兒幫忙找貓但卻徒勞，基佛之後偶爾作夢，夢到貓「阿吉」（Aggie）葬身火窟。直到3月5日媽媽才放下心，因為在廢墟中過活的阿吉終於回到她身邊。

一度擔心重聚只是夢的基佛最終相信「阿吉」真的回來了，難掩興奮地對媒體表示，「貓真的有九條命，所以別放棄尋找，更別低估貓的求生能力」。

基佛與毛髮打結的阿吉。（FOX 11）
基佛與毛髮打結的阿吉。（FOX 11）

「阿吉」是一頭五歲的緬因貓，最早是朋友送給基佛的，但經過新冠疫情期間的相處，人貓之間的情誼已經牢不可分，因此野火發生當時，人在外面看醫生的基佛馬上打電話回家，要女兒幫忙找「阿吉」、帶牠一起避難。

或許是躲藏本能，也或許是受到驚嚇，女兒找不到牠，家裡隨後付之一炬，她們都以為「阿吉」難逃一劫。誰知道，過了兩個多月，West LA Animal Shelter的人員在基佛家附近發現了皮毛燒傷、營養不良的「阿吉」，掃瞄晶片後才連絡上基佛。

女兒Carolyn Kiefer記錄下人貓團聚的過程、上傳TikTok，不多久就獲得了100萬次「讚」。影片裡， 82歲的基佛老淚縱橫，「阿吉」則蜷伏在她懷裡。基佛說，她之前多次夢到「阿吉」在火場裡掙扎，到剛剛她都還懷疑消息是否為真，但現在只覺得能與「阿吉」重逢真好，感覺就像孩子回到身邊。

不過壞消息是，「阿吉」傷勢嚴重，已經輸血多次，出院後還需要定期看專科醫生，因此基佛家發起了GoFundMe、希望募得3萬美元幫「阿吉」療傷，11日止已經募得2萬1000美元。

疫情 Boulevard TikTok

上一則

孫中山文物館 布朗宮酒店321室落成 華人律師是推手

下一則

走私美國珍稀海龜到中國 洛杉磯香港男獲刑30月

延伸閱讀

洛杉磯野火受災戶可申請房產稅減免或延後繳稅

洛杉磯野火受災戶可申請房產稅減免或延後繳稅
市長貝斯因野火應對不力面臨罷免 需徵集33萬簽名才能投票

市長貝斯因野火應對不力面臨罷免 需徵集33萬簽名才能投票
野火過後 9%洛縣居民認真考慮搬家

野火過後 9%洛縣居民認真考慮搬家
冒充洛杉磯野火災民詐領5萬救災款 3人最高恐判刑30年

冒充洛杉磯野火災民詐領5萬救災款 3人最高恐判刑30年
助小企業重振旗鼓 洛杉磯縣政府提供免費法律諮詢

助小企業重振旗鼓 洛杉磯縣政府提供免費法律諮詢
三人冒充洛杉磯野火災民 詐領5萬美元最高30年監禁

三人冒充洛杉磯野火災民 詐領5萬美元最高30年監禁

熱門新聞

華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯