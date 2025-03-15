野火中的奇蹟 失蹤重傷家貓與主人團聚

基佛與毛髮混亂的「 阿吉」( Aggie） 。（美聯社）

1月7日寶馬山野火燒向位在Bestor Boulevard 上的一棟住宅，當時在外的媽媽基佛（Katherine Kiefer），連忙要女兒幫忙找貓但卻徒勞，基佛之後偶爾作夢，夢到貓「阿吉」（Aggie）葬身火窟。直到3月5日媽媽才放下心，因為在廢墟中過活的阿吉終於回到她身邊。

一度擔心重聚只是夢的基佛最終相信「阿吉」真的回來了，難掩興奮地對媒體表示，「貓真的有九條命，所以別放棄尋找，更別低估貓的求生能力」。

基佛與毛髮打結的阿吉。（FOX 11）

「阿吉」是一頭五歲的緬因貓，最早是朋友送給基佛的，但經過新冠疫情 期間的相處，人貓之間的情誼已經牢不可分，因此野火發生當時，人在外面看醫生的基佛馬上打電話回家，要女兒幫忙找「阿吉」、帶牠一起避難。

或許是躲藏本能，也或許是受到驚嚇，女兒找不到牠，家裡隨後付之一炬，她們都以為「阿吉」難逃一劫。誰知道，過了兩個多月，West LA Animal Shelter的人員在基佛家附近發現了皮毛燒傷、營養不良的「阿吉」，掃瞄晶片後才連絡上基佛。

女兒Carolyn Kiefer記錄下人貓團聚的過程、上傳TikTok ，不多久就獲得了100萬次「讚」。影片裡， 82歲的基佛老淚縱橫，「阿吉」則蜷伏在她懷裡。基佛說，她之前多次夢到「阿吉」在火場裡掙扎，到剛剛她都還懷疑消息是否為真，但現在只覺得能與「阿吉」重逢真好，感覺就像孩子回到身邊。

不過壞消息是，「阿吉」傷勢嚴重，已經輸血多次，出院後還需要定期看專科醫生，因此基佛家發起了GoFundMe、希望募得3萬美元幫「阿吉」療傷，11日止已經募得2萬1000美元。