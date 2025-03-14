龍捲風凌晨擊洛杉磯 樹倒砸屋堵路 水管爆裂淹沒街道

龍捲風造成大樹被連根拔起，壓在屋頂、車上。（KTLA5電視台畫面）

國家氣象局（NWS）證實，13日（周四）早上一場罕見的龍捲風 襲擊洛杉磯 縣，對當地社區造成嚴重破壞。畫面顯示，大樹連根拔起，壓在屋頂、車上，電線倒塌，水管爆裂、街道也被淹沒。專家指出，惡劣天氣還在持續中，可能會有另一場龍捲風即將到來。

一場罕見的龍捲風13日襲擊洛杉磯縣，對當地社區造成嚴重破壞。（KTLA5電視台畫面）

根據KTLA5電視台報導，這場龍捲風發生在13日凌晨3時15分左右，地點位於洛縣 畢柯立維拉（Pico Rivera）附近。氣象官員稱，這是一次已確認為EF-0級的龍捲風，時速85英里，持續約兩分鐘。龍捲風襲擊Glencannon Drive 9500號街區時，留下一條長約1英里、寬約80碼的破壞路徑。

13日凌晨，當地居民Carolina Roberts第一時間發布遭遇龍捲風襲擊的圖片、以及視頻，「許多大松樹被連根拔起，壓在屋頂、車上；電線倒塌，水管破裂，街道也被淹沒。」現場畫面十分慘烈，住宅屋頂遭受破壞，道路堵塞，居民無法開車外出。

國家氣象局立即展開調查，該機構在社媒X平台上發布消息稱，當天上午派遣一個小組調查龍捲風對當地社區造成的巨大損失。KTLA氣象學家 Henry DiCarlo表示，調查小組會查看具體損壞情況，並觀察龍捲風造成的損壞路徑，以確定這是不是一次伴有渦旋的龍捲風。這位氣象學家指出，洛杉磯不常遭遇龍捲風，但全美50個州都可能或發生龍捲風。

罕見的龍捲風襲擊洛杉磯的同時，當地正在經歷連續的強風暴雨天氣。氣象學家表示，破壞性氣候尚未結束，專家仍在關注陣雨和風暴可能帶來強陣風、冰雹，不排除會出現漏斗雲（funnel clouds），甚至還可能出現另一場短暫、微弱的龍捲風。漏斗雲是判斷龍卷風的一個重要依據，指在渦旋中心形成的雲，具有迅速旋轉的漏斗形結構，有時由於渦旋中心氣壓降低，雲可直接向下伸展至地面。

氣象部門官員站在受災嚴重的畢柯立維拉社區表示，正如剛發生的災害情況，即使是小型龍捲風也足夠造成嚴重破壞。專家預計，到周四中午，這場強勁的冬季風暴將為洛杉磯縣海岸和山谷帶來約一英寸半的降雨，山麓地區降雨量可能達到三至四英寸。