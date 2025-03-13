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影后轉行做琉璃 楊惠姍成功進軍美市場 將東方美學推向國際

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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楊惠姍以東方美學為靈感，推出「蓮花系列」琉璃作品，融合傳統文化精髓與現代工藝，透過層層漸變的色彩與光影效果，呈現蓮花「出淤泥而不染」的精神意境。（記者張庭瑜/攝影）
楊惠姍以東方美學為靈感，推出「蓮花系列」琉璃作品，融合傳統文化精髓與現代工藝，透過層層漸變的色彩與光影效果，呈現蓮花「出淤泥而不染」的精神意境。（記者張庭瑜/攝影）

台灣金馬影后楊惠姍放棄星途，轉型為琉璃藝術家，38年來與丈夫張毅導演共同創辦琉璃工房，從無到有開創華人玻璃藝術先河。她日前在南加州巡迴演講，分享創業歷程及最新環保創新作品「地球咖啡桌」，該作品利用生產殘料再創作，減少311公斤的二氧化碳排放，靈感源自中國「女媧補天」神話。琉璃工房數年前進駐南加州South Coast Plaza購物中心，與歐美百年品牌並列，成功將東方美學帶入國際市場。

楊惠姍回憶，1987年拍攝電影「我的愛」時，張毅在片場陳設了許多國外玻璃藝術家的作品，那是她首次接觸到玻璃藝術。過去，她對於玻璃的印象僅限於功能性，如玻璃杯、玻璃桌等，然而這些藝術品中的色彩流動、光的折射與反射極具魅力，彷彿在向她發出召喚。

在深入研究後，她驚訝地發現美國、捷克、法國、義大利，甚至日本、韓國皆有玻璃藝術家，唯獨華人藝術家仍是空缺。這一發現，加上電影產業的不確定性，使她萌生轉型念頭。她指出，電影工作者每拍攝完一部作品，都需重新開始，尋找新的資金、導演及合適的角色，這種不安感對女性演員尤其強烈。

創業初期投入家產

轉型之路並非坦途。回憶初涉琉璃創作時，這位昔日銀幕女星形容自己「灰頭土臉」，親手製作模具，忍受高溫與燙傷。創業前三年，她投入新台幣7500元（約238萬美元），甚至動用家人資產貸款。

楊惠姍回憶，當時兩岸對於琉璃藝術仍是一片空白，相關技術鮮少被提及。初期，她曾至台灣新竹尋求合作，然而，工藝及設備的落差使她最終決定自建體系，甚至自行生產原料。面對供應商要求以噸計價的困境，她深感從零開始的艱難。

琉璃工房不僅專注於藝術創作，更將東方生命哲學融入日常用品。她表示，文化源於生活，並在日常中累積與傳承。琉璃工房的「琉璃Living」系列產品，包括茶具、酒杯、花瓶等，皆融入五行、節氣、生肖等概念，讓使用者在日常生活中感受文化元素與自身的連結。

近期推出的環保創新作品「地球咖啡桌」，正是琉璃工房實踐永續發展理念的體現。該作品利用琉璃製作過程中產生的「住口料」（殘料），但由於琉璃的膨脹係數不同，重新利用面臨技術挑戰。她將其比喻為血型不相容的問題，不同時間、不同顏色的琉璃若膨脹係數差距過大，冷卻後即會裂開。

為解決此問題，琉璃工房與國際循環經濟專家合作，從原料取得與生產製作兩個階段計算碳排放，並建立12道工序，嘗試簡化流程。她表示，這不僅是一件藝術品，更是一套綠色設計流程，確保真正的環保效益。

深耕琉璃工房30年

在美國市場深耕30年的琉璃工房，如今已在高端零售市場占有一席之地。她指出，能夠進駐南加州South Coast Plaza購物中心這類商場殊為不易，華人品牌在該商場的200多家店鋪中極為罕見，而鄰近品牌皆為歐美百年企業。

琉璃工房的獨特之處在於其不僅銷售作品，更致力於傳遞文化與故事。她分享顧客被感動的經歷，例如，一位美國顧客在舊金山的藝廊聆聽心經作品的解說後感動落淚；一位外國女士在閱讀「長春白頭」作品的「只要有你，喜悲都可以」說明文後亦落下淚水。她認為，當文化藝術觸及人心，其共鳴能夠超越國界。

目前，楊惠姍正在北美進行「無中生有」主題演講。她表示，自己從未刻意規畫人生藍圖，而是珍惜每個機緣。她認為，這些機緣彷彿早已存在，時間一到便會相遇，正如佛法所說的「真空妙有」，有時候沒有，反而是一種擁有，因為要去創造那個「有」。

琉璃工房成立於1987年，是首個華人創立的琉璃藝術品牌。楊惠姍強調，琉璃工房並非大企業，亦無財團支持，而是一群擁有共同信念與文化理念的團隊，以集體創作方式經營。她堅信，只要情感與故事仍在，市場亦將隨之而來。

琉璃工房進駐南加州頂級購物中心South Coast Plaza，成為少數入駐該...
琉璃工房進駐南加州頂級購物中心South Coast Plaza，成為少數入駐該商場的華人品牌。（記者張庭瑜/攝影）
楊惠姍與其作品透過琉璃獨特的光影效果和漸變色彩，詮釋東方哲學中的生命意境。（記者...
楊惠姍與其作品透過琉璃獨特的光影效果和漸變色彩，詮釋東方哲學中的生命意境。（記者張庭瑜/攝影）

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