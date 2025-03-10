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奇諾岡印度神廟 遭塗鴉政治口號

奇諾岡訊
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圖為奇諾印度神廟塗鴉現場。(取自X@HinduAmerican)
圖為奇諾印度神廟塗鴉現場。(取自X@HinduAmerican)

南加內陸奇諾岡（Chino Hills）一座著名印度神廟，最近遭仇恨塗鴉，當地警方已介入調查。

據KTLA電視台報導，位聖伯納汀諾縣奇諾岡市的BAPS Shri Swaminarayan Mandir印度教寺廟，近日被塗寫帶「政治與仇恨內容」塗鴉。聖伯納汀諾縣警局稱，警方8日上午9時15分接到報案，隨後迅速趕到現場。警員與寺廟管理人員交流，了解到嫌犯在寺廟的大理石標誌、附近的磚牆和人行道上噴漆塗寫政治訊息。雖然執法部門未透露具體訊息內容，但據KTLA報導，塗鴉上寫有「FXXK Modi」、「Hindustan」以及可能的「Moradabad」等。

BAPS公共事務部在社交平台上譴責這次塗鴉事件，「這是又一起印度神廟遭褻瀆事件，發生在加州奇諾岡，印度教社群堅定反對仇恨。我們與奇諾岡及南加州社群攜手合作，不讓仇恨蔓延。共同的人性與信仰，將確保和平與慈悲的勝利。」

該寺廟隸屬BAPS機構，該機構是印度Swaminarayan Sampradaya教派的分支，屬印度教毗濕奴派。

當局尚未確認任何嫌疑人，呼籲有相關線索的知情人士致電909-364-2000聯絡奇諾岡市警局。如果希望匿名提供線索，可致電1-900-782-7463或訪問We-Tip提交資訊。

該寺廟社群9日下午舉行團結祈禱活動，呼籲社會維護和平與愛心。

圖為奇諾印度神廟塗鴉現場。(取自X@HinduAmerican)
圖為奇諾印度神廟塗鴉現場。(取自X@HinduAmerican)
圖為奇諾印度神廟塗鴉現場。(取自X@HinduAmerican)
圖為奇諾印度神廟塗鴉現場。(取自X@HinduAmerican)

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