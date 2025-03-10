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洛縣提供首購族15萬購屋資金 內陸帝國房市潛力大

記者張庭瑜／洛杉磯報導
會後，政治大學南加州校友會向韓維中（右）頒發感謝狀，表彰其精彩分享與專業指導。（左起）政治大學南加州校友會副會長陳宣瑋、會長張芊郁、美國第一商業銀行資深副總裁韓維中。（記者張庭瑜／攝影）
會後，政治大學南加州校友會向韓維中（右）頒發感謝狀，表彰其精彩分享與專業指導。（左起）政治大學南加州校友會副會長陳宣瑋、會長張芊郁、美國第一商業銀行資深副總裁韓維中。（記者張庭瑜／攝影）

政治大學南加州校友會8日洛杉磯僑教中心舉辦「首購族必懂：2025房產趨勢」講座，吸引眾多民眾參與。美國第一商業銀行資深副總裁暨零售貸款主管韓維中（Steven Hung）預測2025年加州房價將持續上漲，內陸帝國（Inland Empire）發展潛力大，並介紹洛杉磯縣首購族援助計畫，最高可獲15萬美元資金。

韓維中解析Prime Rate（優惠利率）對房市影響，指出該利率已從2024年11月的7.75%降至12月的7.5%，受聯準會（Fed）貨幣政策影響，2025年可能變動。他提醒，房屋淨值貸款（HELOC）前10年僅付利息，之後本金與利息同步攤還，借款人應提前規畫財務。

數據顯示，2025年1月加州房價年增6.3%，中位價達78萬6900美元，當月售出1萬6445套房產，市場競爭激烈。南加州華人聚集區如亞凱迪亞、聖瑪利諾等交易熱絡，合理定價房源在30至45天內售出，數百萬美元現金交易比例增加。

講座過程中，現場觀眾認真聆聽，筆記不停。（記者張庭瑜／攝影）
講座過程中，現場觀眾認真聆聽，筆記不停。（記者張庭瑜／攝影）

內陸帝國吸引外來居民，房價相對經濟實惠，發展潛力大。如莫瑞諾谷（Moreno Valley）市區面積超過舊金山（San Francisco），人口22萬，預計將突破31萬，經濟年增長3.44%。2023年內陸帝國獨立屋中位價56萬2000美元，低於加州中位價，顯示競爭力。

韓維中（右二）代表美國第一商業銀行向政大校友會會長張芊郁（左一）致贈感謝禮品。（...
韓維中（右二）代表美國第一商業銀行向政大校友會會長張芊郁（左一）致贈感謝禮品。（記者張庭瑜／攝影）

針對首購族，韓維中介紹洛杉磯縣發展局（LACDA）首付援助方案，「HOP 80」方案提供15萬美元，「HOP 120」方案提供8萬5000美元，資金採「靜默二次貸款」（Silent Second Mortgage，即用二次貸款的方式支付房屋首付，且無需讓第一貸款方知曉）。申請人須為首次購屋者，符合收入限制，並購買計畫涵蓋城市的房屋。

韓維中提醒，貸款申請期間應避免六大錯誤，包括購買大型物品、隨意換工作、頻繁調動資金、提前償還大額債務、使用現金支付誠信押金及申請新信用卡，以免影響審批。他強調，避免「錢跟人的大量變動」是關鍵。

現場氣氛熱絡，民眾踴躍提問，涵蓋Prime Rate影響、首購援助細節等。韓維中以有獎問答互動，讓與會者更深入了解房市趨勢與購房策略，鼓勵民眾多提問，確保購屋決策周全。韓維中最後說，買房沒有愚蠢的問題，一定要多問、多了解，特別是隱藏費用和貸款條件，不要害怕提問。

貸款 加州 洛杉磯

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