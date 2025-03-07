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丈夫猝死、大女兒癌逝 南加華婦痛失2至親 小女兒又罹癌

記者邵敏／洛杉磯報導
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父親（右）四年前突發心臟病猝死。此為妹妹與父母合影，妹妹當時3歲。（受訪者提供）
父親（右）四年前突發心臟病猝死。此為妹妹與父母合影，妹妹當時3歲。（受訪者提供）

洛杉磯縣的一個普通華人移民家庭，短短幾年內遭遇常人無法想像的經歷。男主人在餐館打工時猝死，大女兒罹患罕見癌症，不到一個月離世；小女兒Rylee Wang，最近也確診兒童癌症。命運的沉重打擊，讓這個家庭支離破碎。如今，堅強的母親正為小女兒的治療四處奔波。

Lucy家住洛縣諾瓦克市（Norwalk），20多年前與丈夫移民來到美國，這個華人家庭原本生活平靜，擁有兩個可愛女兒，丈夫在一家餐館工作，妻子操持家務，他們努力實現美國夢。

四年前噩夢降臨，家庭的頂梁柱、Lucy的丈夫突發心臟病去世。Lucy回憶，丈夫平時身體健康，此前沒有任何徵兆，事發那天他和往常一樣去上班，結果卻在工作的地方猝死。「他走的時候，我的心很疼很疼，但女兒是精神支柱，讓我逐漸從悲痛中走出來。」　

父親的突然病亡，給兩個女兒同樣帶來致命打擊。Lucy說，「姊姊一直很乖，難受不會表現出來；妹妹也憋在心裡，直到有次和朋友聊天，回到家連續哭兩個多小時都沒停過。」這位母親還提到，小女兒以前吃很少，但爸爸走後，她每天吃很多東西，發洩心理壓力，短時間內胖了很多。Lucy提供的一張照片中，小女兒Rylee當時三歲，被父母相擁在中間，牆壁上還有孩子寫的父親（dad）英文單詞，見證一家人曾擁有的幸福時刻。

隨後的日子，母女三人相扶相持；已成年做藥劑師的大女兒辛勤工作，Lucy也去倉庫打零工，緩解家中的經濟壓力。當生活似乎逐漸回歸正軌時，厄運卻再次對這個家庭出手。

2024年，大女兒意外診斷患有極為罕見的子宮癌肉瘤（uterine stromatolites sarcoma），「這種癌症全世界僅幾百例，確診時已是第四期，沒得救了。」Lucy回憶大女兒病發時，泣不成聲，「她的身體開始嚴重水腫，從腿部一直腫到腰部。」

這位華人母親表示，女兒發病前，幾乎沒有任何徵兆，也沒有家庭遺傳史，一切都是突如其來，「不知道為什麼會得這個病，她走得太快了，查出來一個月就走了，到最後都沒有吃過一片止痛藥，因為沒有疼痛。」Lucy清楚記得大女兒離開的日子，2024年7月22日，「那個時候，我覺得五臟六腑全都空了，就連呼吸都覺得是錯誤的。我不知道該怎麼活下去，很想跟著姊姊一起離開人世。」

短短幾年，丈夫、大女兒的接連去世，徹底改變整個家庭，沉浸在悲痛中無法自拔，「我的心每天都很痛，但妹妹總是鼓勵我。她說，姊姊太好了，上天不忍心讓她繼續受罪，所以讓她早點結束病痛」。Lucy說，她很想倒下，但沒有資格，因為還有小女兒。

自此，母親Lucy和小女兒兩人相依為命，誰也沒有想到，僅半年後，15歲的妹妹竟然也被診斷出兒童癌症， 這個家庭再次陷入無盡的絕望中。

姐姐（右）診斷患有罕見的癌症，不到一個月去世。此為姊妹合影，妹妹當時6歲，姐姐2...
姐姐（右）診斷患有罕見的癌症，不到一個月去世。此為姊妹合影，妹妹當時6歲，姐姐25歲。（受訪者提供）

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