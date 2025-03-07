怕被逮捕 華人盼綠卡 卻等到驅逐令？

面對ICE的執法行動，南加地區不少移民陷入恐慌。（KTLA5電視台畫面）

面對ICE 的移民執法行動，南加地區不少華人 陷入恐慌。律師指出，辦公室熱線電話最近被打到爆，每天都有幾十人致電諮詢，有些是家人已被逮捕，家屬電話求助；有些則險些錯過移民局重要文件，「本來可以順利拿綠卡，現在可能面臨驅逐令。」

劉龍珠律師開通全美第一條防遣返熱線電話626-664-9919，他表示，自開通以來，平均每天都會接到三十多個諮詢電話，「辦公室整天電話響不停。」致電詢問的不少華人處境相似，他們已在美國居住二、三十年，並結婚生子，孩子也成家立業，「但這些人至今沒有合法身分，華人這種情況非常多。」

劉龍珠提到，很多華人不清楚自己的移民案件處什麼階段，移民局已經郵寄重要信件給當事人，但華人卻表示，沒有收到信，「可能是信寄丟了，或者移民公司不專業、沒有認真處理案件。」劉龍珠指出，這些重要信件如果不及時回復就會逾期，恐怕造成無法挽回後果，「本可以拿到綠卡，就因為錯過關鍵信件，反而面臨驅逐令。可以辦好的案子被搞砸，非常可惜。」

處於目前的移民執法大環境下，劉龍珠建議當事人，一定要經常前往移民局官方網站查詢案件進展，或主動聯繫移民律師，詢問身分調整處哪個步驟。

如果當事人已有遞解令在身，表明案件已經裁定，當事人將被遞解出境。在這種情況下，就要想辦法去除遞解令。律師分析，接下來兩步非常關鍵，第一是「遞解令重審(Motion to repon)」，暫緩遞解，「如果此時什麼都不做，就很有可能會被移民局逮捕，直接遣返。」

第二步就是要拿掉遞解令。比較關鍵的是，當事人要證明是良民，沒有犯罪記錄；另外，還要陳述一旦被遞解出境，將面臨家庭、孩子骨肉分離，會給家人帶來巨大傷害。「很多人被抓，是因為有遞解令在身，但即使已被逮捕，還是有挽回余地。每個人情況不一樣，重要的是如何立即采取補救措施。」

非法移民 分兩種情況，一種是非法入境，一種是合法入境後非法滯留。劉龍珠解釋，如果是後者，並正處調整身分過程中，面臨ICE執法人員，就要解釋自己的身分狀態，避免被驅逐；對非法入境者，如果無法正常調整身分，就要盡快申請豁免。

面對移民執法趨嚴的環境，劉龍珠表示，無犯罪記錄者亦面臨遣返風險，他提出以下建議：遇ICE執法人員敲門，關門上鎖，堅決不開門；面對詢問時，保持沈默，打死不說話；若ICE要求進入住宅，務必要求其出示經法院簽發的有效搜查令；在未確認文件合法性的情況下，切勿簽署任何文件。