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洛百年餐廳Original Pantry Cafe熄燈 數百人排隊用餐

洛杉磯訊
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人們在餐廳外排長隊等候，只為入店吃最後一頓。（KTLA5電視台）
人們在餐廳外排長隊等候，只為入店吃最後一頓。（KTLA5電視台）

洛杉磯百年餐廳Original Pantry Cafe，近日迎來瘋狂一幕：凌晨時分，儘管店還沒開門，忠實的顧客就開始排隊等候，很多人等了幾個小時，只為入店吃上最後一頓，因為這家老店馬上就要關門了。

人們拖家帶口站在長長的隊伍中，耐心等候，街道上也停滿車。（KTLA5電視台）
人們拖家帶口站在長長的隊伍中，耐心等候，街道上也停滿車。（KTLA5電視台）

據KTLA5電視台報導，深受喜愛的洛杉磯餐廳Original Pantry Cafe，開業100年後面臨歇業。這家被當地居民追捧的老牌餐廳，儘管努力嘗試挽救，但最終還是決定永久關閉。

標誌性的Pantry餐廳位於洛市中心，地處Figueroa Street和James Wood Boulevard拐角處。2日，忠實的顧客在店門外排長隊等待數小時，只為再來美食一頓。KTLA5拍攝的視頻顯示，人們拖家帶口站在長長的隊伍中，耐心在門外等候，街道上停滿了車。

排在隊伍最前面的顧客表示，當天凌晨4時他們就到達這裡，比餐廳開門時間提前三個小時。另一位顧客則告訴媒體，自己捨不得這家餐廳，希望不要說再見，並指出這家店會永遠留在記憶深處。

據悉，這家餐廳1924年開始營業，老闆是洛杉磯前市長Richard Riordan，2023年他去世後，餐廳被託管給一家信託公司。信託出售這家餐廳的消息已持續數月，代表該餐廳員工的Unite Here! Local 11工會，與該信託公司協商一份合約，希望即使餐廳出售，也能幫助員工保住工作。但信託公司則要求員工放棄工會權益，否則關門停業。

支持這家餐廳的粉絲最近發起示威活動，試圖讓百年老店繼續營業，但沒有成功。老闆Riordan的女兒發表聲明稱：「和大多數洛杉磯人一樣，我們一家人把Pantry視為我們的第二個家。我們向所有與Pantry有關的人致以誠摯的慰問，希望它能開啟新的篇章。」

數百名前來送別這家餐廳的人都有同樣的感觸。工會表示，截至2日，信託公司尚未透露是否已經找到新的買家，但工會代表指出，他們的努力爭取尚未結束。

洛杉磯 Boulevard

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