飲水來自外地 水區儲備嚴格控管

聖蓋博谷華人聚居地區最大的水區之一、核桃谷水區共有31個水塔供應轄區内居民用水。（核桃谷水區提供）

洛杉磯地區的新年野火，燒出南加大 眾對經年乾旱缺水的憂患意識，各地水區紛紛加強供水儲備和聯防。不過水專家表示，南加多年極度乾旱，一旦多場野火同時燃燒，目前的儲備是否足夠滅火，仍然是未知數。

聖蓋博谷東區華人聚居地區最大的水區之一、核桃 谷水區對外事務與永續發展總監Lily Lopez表示，一方面，南加地處半沙漠地區，常年乾旱少雨；另一方面，南加民眾所需的水供應足夠，儘管南加人的飲用水，幾乎百分百來自外地。

Lopez表示，南加的供水非常複雜，不同水區的買水方案也不一樣，以核桃谷水區，包括鑽石吧、部分核桃市、波莫那、柯汶那、工業市和羅蘭岡地區，飲用水全部向南加大都會水務局購買，主要來自北加州 和科羅拉多河。

洛杉磯野火後，民眾最為關心的，是所在水區是否有足夠儲備水？Lopez介紹，核桃谷水區共有31個水塔，這些水塔的水，平常從不同水庫抽水補充，為保持水的新鮮和品質，水塔的滿水率，通常只在70-80%。配合水塔的，是抽水站，就像汽車引擎，用大功率的抽水機，將水庫的水抽上水塔，再由水塔放水供應各地居民，確保居住在高地的居民供水，也不成問題。

她表示，水塔、水庫、抽水站和發電站四位一體，確保地方居民用水，水區工作人員全年全天候對每個水塔的存儲和消耗量嚴格檢測，隨時調節輸水數量和速度。此外，水區有緊急救援計劃，每年都有員工培訓和練習計劃，為應對重大災難做準備。此次野火後，南加各水區也進一步加強合作，比如核桃谷水區與周邊21個水區聯合，一旦發生重大火災，水源和消防員和設備，都可互調支援。

不過她表示，近年南加持續乾旱，如果野火加上狂風，災難的規模和程度，都可能遠超想像，地方的水儲備是否足以應對，依然是未知數。

「這也是南加民眾特別需要養成節約用水，提高防火意識的原因」，Lopez表示，南加沒有天然水資源，大多數地區也沒有井水入口，海水淡化成本太高，注定南加州的水是「用多少存多少，存多少用多少」沒有富餘，比如北加州今年雨水豐厚，可有更多的水供應給南加，但南加儲備有限，依然不可能做到「隨便用水」。