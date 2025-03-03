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洛縣地鐵站槍械檢測 擴延一年

編譯陳盈霖／綜合報導
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大都會交通局董事會日前通過將目前試行武器檢測測試計畫擴展一年的議案。（FOX電視台畫面)
大都會交通局董事會日前通過將目前試行武器檢測測試計畫擴展一年的議案。（FOX電視台畫面)

聖蓋博谷論壇報報導，大都會交通局（LA Metro）理事會日前以十比零投票通過將目前試行的槍械檢測計畫擴展一年，預計於更多地鐵站和公車站增加金屬探測器及掃描技術，確保槍枝、刀具等武器無法進入公共交通系統內，提升乘客安全。

該計畫使用高科技系統，偵測攜帶或展示武器的乘客。包括在最繁忙的車站安裝拱門式檢測，採用監控影像和人工智慧軟體的行動檢測技術，以檢測乘客身上的武器等。目前地鐵官員正與供應商合作，計畫在至少兩輛巴士上啟動行動檢測。

理事會主席，洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，「你無法攜帶武器參加演唱會或進入道奇（Dodger）球場，同樣也不應帶武器搭乘地鐵。我們已在一些地鐵站測試槍械檢測技術，該技術已逐步展現阻止人們攜帶槍枝刀具進入地鐵的能力。」

根據執法部門，2024年地鐵發生兩起乘客謀殺案，似乎都是起因於精神病患者隨機事件。4月22日，66歲祖母阿瑞茲（Mirna Soza Arauz）在影城站（University City Station）的B線地鐵遭刺傷脖子，當場死亡。5月17日，墨西哥遊客拉米雷茲（Juan Luis Gomez-Ramirez）在商業市（Commerce）搭乘108號公車時被槍殺。

去年8月至12月該技術測試期間，位於聯合車站（Union Staion）的B和D線地鐵入口並未發現乘客攜帶非法武器。地鐵系統安全與執法副主任加莫（Robert Gummer）表示，安全人員槍械偵測準確率幾為100%，另有36%誤報率，如攜帶筆電或其他金屬設備乘客。被系統標記的乘客需接受保安人員搜查，過程約需十至15秒。理事會成員，波莫納（Pomona）市長桑多瓦爾（Tim Sandoval）希望下一個測試期間能排除誤報率。

然也有不少乘客對洛杉磯地鐵變成類似機場TSA系統篩選所有乘客感到不便。ACT-LA發言人表示，增加延誤、搜身和金屬探測可能會阻礙新乘客搭乘。播佑岡（Boyle Heights）社區力量集中組織（Community Power Collective）傑克森（Brenda Jackson）呼籲將更多資金投入增加公車班次、設置有頂棚的公車站、改善車站照明及電梯與電扶梯維修等。

地鐵執行長威金斯（Stephanie Wiggins）則報告，地鐵系統中的暴力犯罪比去年同期下降15.5%，1月客流量連續第26個月增加。理事會將於6月收到一份關於永久槍械檢測系統的可行性、預估成本和隱私等相關報告。

當天理事會亦投票通過於3月開始，在十個車站安裝增高檢票閘門，包括巴沙迪那（Pasadena）的湖站（Lake Station）和Firestone站（均位於A線）等。根據地鐵報告，從阿蘇薩（Azusa）到長堤（Long Beach）的地鐵逃票率高達49%，未來還將在其他車站安裝另外11個檢票閘門。

大都會交通局董事會日前通過將目前試行武器檢測測試計畫擴展一年的議案。（FOX電視...
大都會交通局董事會日前通過將目前試行武器檢測測試計畫擴展一年的議案。（FOX電視台畫面)

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