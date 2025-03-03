洛縣地鐵站槍械檢測 擴延一年
聖蓋博谷論壇報報導，大都會交通局（LA Metro）理事會日前以十比零投票通過將目前試行的槍械檢測計畫擴展一年，預計於更多地鐵站和公車站增加金屬探測器及掃描技術，確保槍枝、刀具等武器無法進入公共交通系統內，提升乘客安全。
該計畫使用高科技系統，偵測攜帶或展示武器的乘客。包括在最繁忙的車站安裝拱門式檢測，採用監控影像和人工智慧軟體的行動檢測技術，以檢測乘客身上的武器等。目前地鐵官員正與供應商合作，計畫在至少兩輛巴士上啟動行動檢測。
理事會主席，洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，「你無法攜帶武器參加演唱會或進入道奇（Dodger）球場，同樣也不應帶武器搭乘地鐵。我們已在一些地鐵站測試槍械檢測技術，該技術已逐步展現阻止人們攜帶槍枝刀具進入地鐵的能力。」
根據執法部門，2024年地鐵發生兩起乘客謀殺案，似乎都是起因於精神病患者隨機事件。4月22日，66歲祖母阿瑞茲（Mirna Soza Arauz）在影城站（University City Station）的B線地鐵遭刺傷脖子，當場死亡。5月17日，墨西哥遊客拉米雷茲（Juan Luis Gomez-Ramirez）在商業市（Commerce）搭乘108號公車時被槍殺。
去年8月至12月該技術測試期間，位於聯合車站（Union Staion）的B和D線地鐵入口並未發現乘客攜帶非法武器。地鐵系統安全與執法副主任加莫（Robert Gummer）表示，安全人員槍械偵測準確率幾為100%，另有36%誤報率，如攜帶筆電或其他金屬設備乘客。被系統標記的乘客需接受保安人員搜查，過程約需十至15秒。理事會成員，波莫納（Pomona）市長桑多瓦爾（Tim Sandoval）希望下一個測試期間能排除誤報率。
然也有不少乘客對洛杉磯地鐵變成類似機場TSA系統篩選所有乘客感到不便。ACT-LA發言人表示，增加延誤、搜身和金屬探測可能會阻礙新乘客搭乘。播佑岡（Boyle Heights）社區力量集中組織（Community Power Collective）傑克森（Brenda Jackson）呼籲將更多資金投入增加公車班次、設置有頂棚的公車站、改善車站照明及電梯與電扶梯維修等。
地鐵執行長威金斯（Stephanie Wiggins）則報告，地鐵系統中的暴力犯罪比去年同期下降15.5%，1月客流量連續第26個月增加。理事會將於6月收到一份關於永久槍械檢測系統的可行性、預估成本和隱私等相關報告。
當天理事會亦投票通過於3月開始，在十個車站安裝增高檢票閘門，包括巴沙迪那（Pasadena）的湖站（Lake Station）和Firestone站（均位於A線）等。根據地鐵報告，從阿蘇薩（Azusa）到長堤（Long Beach）的地鐵逃票率高達49%，未來還將在其他車站安裝另外11個檢票閘門。
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