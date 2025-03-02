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房產市值飆 專家揭祕稅收新政策

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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潘杰夫分析，2024年洛縣房產總值2.094兆美元，創歷史新高，房產交易與通脹調整為主因。（記者張庭瑜╱攝影）
潘杰夫分析，2024年洛縣房產總值2.094兆美元，創歷史新高，房產交易與通脹調整為主因。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯縣房產市場再創新高！洛縣估值官潘杰夫1日在「理財稅務講座」指出，今年房產總值首次突破2兆大關，達2.094兆美元，較去年增長4.85%，創下歷史紀錄。其中，房產交易和通脹調整是推動增值的兩大主因，反映出地區房地產市場的韌性與活力。

潘杰夫分析，2024年房產總值突破2兆美元，增長4.85%。其中，房產交易與建築成本上升為主因，而「第13號提案」將房產稅年度調整上限定為2%。以蒙特利公園市（Monterey Park）為例，該市房產總值1020億美元，年增5%。聖蓋博谷（San Gabriel Valley）部分城市如天普市（Temple City）、聖蓋博市（San Gabriel），獨棟住宅中位價超過百萬美元，洛縣單戶住宅中位價則為95萬美元。

潘杰夫介紹「第19號提案」，該法案允許55歲以上屋主、天然災害受害者及殘疾人士轉移低稅基至新房，每人最多三次。此外，繼承房產規則變更，子女僅能繼承父母主要住所並享稅率優惠，需於12個月內搬入並申請自住房屋減免。超過100萬美元部分將按市價評估，出租物業則全額重新評估，導致房產稅大幅增加，引發關注。

針對野火等災害，估值辦公室提供「災害與不幸損失」救助計畫，受損屋主可申請評估價值調降，降低房產稅負擔。

潘杰夫提醒，房產詐騙增多，不法分子可能偽造文件竊取房產，建議屋主註冊「房主警示」（Homeowner Alert）服務，若有產權變更將於48小時內收到通知。

他強調，房產繼承人應及時辦理產權過戶，法律規定房主去世後，新所有權人須於150天內提交「所有權變更通知」，逾期可能面臨補稅、罰款與利息。符合「第19號提案」條件者須於12個月內申請自住房屋減免，否則房產將按市價重新評估。他呼籲民眾妥善規畫房產與稅務，確保權益，減少不必要的稅負。

洛縣 聖蓋博 蒙特利公園市

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