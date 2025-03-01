少見華人精算師 他歷經8年考照闖出一片天

精算師通常獨立作業，協助公司或客戶精算風險及收益。（截自美國勞工部官網）

在美國，精算師是高薪穩定的「金飯碗」職業，但這個行業在華人圈知名度不算高。南加州華裔精算師程泓勳（Jonathan Cheng），成功在業界闖出一片天。他不僅是少數自行開業的精算師之一，更專精退休 計畫領域，協助企業主透過合法途徑節稅。

程泓勳畢業於柏克萊加大 (UC Berkeley）數學系，經過八年考取執照、到如今執業超過20年，成為全美少數自行開業的精算師。他笑著說「精算師多就職於大公司，但我想闖出不一樣的路。」

當年共要通過九關考試

成為精算師的最大挑戰是考試。程泓勳回憶，他當年總共要通過九關考試，前後用八年時間才完成。這些考試有的一年只能考一次，如果沒通過就要再等一年。更具挑戰性的是，考生必須一邊工作一邊準備考試。「沒有人可以整天待在家裡專心準備考試。」這段漫長的考試歷程，讓他至今對任何形式的考試都有「恐懼症」，「連更新駕照要考試都會緊張。」

南加州華裔精算師程泓勳專注退休計畫設計，助企業主合法節稅超過20年。（記者張庭瑜/攝影）

進入職場後，大公司通常會提供完整培訓制度。程泓勳指出，公司會提供考試用書、讀書假等福利，並明確給出考試通過後的加薪制度。「一個考試要準備五、六本書，每本都很厚且昂貴。」他說，公司願意投資栽培人才，是因為深知成為合格精算師的不易。

有別於大多數精算師的職業選擇，程泓勳在累積足夠經驗後，毅然決定自行創業。「我的性格不適合當實驗室裡的白老鼠。」他坦言，無法接受每天坐在辦公室分析數據的工作型態。

主修數學卻戲劇性入行

談到職涯起點，程泓勳的故事頗具戲劇性。他在柏克萊加大主修數學，研讀的是理論性的傳統數學，而非應用數學。一次感恩節假期，他受室友邀請前往其家中作客，與擔任精算師的室友父親交談後，才首次接觸這個行業。由於當時還沒有谷歌這類搜尋引擎，他特地到圖書館查詢相關資料。

考慮到大學所學偏重理論，程泓勳後來到波士頓大學攻讀精算碩士學位。「當時提供精算碩士學位的學校很少。」程泓勳說，在研究所階段，才開始真正接觸精算數學。他形容這種轉換，就像醫學院學生一樣；雖然在大學修過化學、生物等基礎課程，但到醫學院，仍要學習全新的解剖學等專業知識。

「精算師也像醫生分科。」程泓勳用這個比喻，解釋該職業分工。他表示，目前約80%的精算師在保險 公司工作、10%在銀行、投資等金融機構任職，僅有10%從事退休計畫等其他領域。而在這10%中，像他這樣自行開業的，更是少之又少。

在保險公司工作的精算師，主要負責設計保險產品。程泓勳說，民眾在保險經紀處購買保單，經紀只需輸入投保人的基本資料，系統就能算出保費，這整套系統和數字，都是由精算師設計。精算師收集大量數據，建立數學模型，確保產品定價合理；既能讓公司獲利，又要在市場上具有競爭力。

對想進入這個行業的年輕人，程泓勳建議，應在求學階段就開始準備考試，特別是前兩關的基礎數學考試。如果能在學生時期通過這兩關，而且是滿分通過，會給未來雇主留下深刻印象。這不僅顯示應徵者具扎實數學基礎，更重要的是表明對這個行業的堅定決心。

展望未來盼達兩大目標

展望未來，他期待透過分享自身經驗達到兩個目標，一是讓更多華裔年輕人認識並考慮投入精算師這個職業，二是提升華人企業主對退休計畫的認識，讓更多人善用這個合法的節稅工具。「精算師特別適合華人，因為我們在數理方面普遍具有優勢，而且重視工作穩定性。」他說，「只要考取執照，基本上就是一個穩固的金飯碗。」