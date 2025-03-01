我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

少見華人精算師 他歷經8年考照闖出一片天

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
精算師通常獨立作業，協助公司或客戶精算風險及收益。（截自美國勞工部官網）
精算師通常獨立作業，協助公司或客戶精算風險及收益。（截自美國勞工部官網）

在美國，精算師是高薪穩定的「金飯碗」職業，但這個行業在華人圈知名度不算高。南加州華裔精算師程泓勳（Jonathan Cheng），成功在業界闖出一片天。他不僅是少數自行開業的精算師之一，更專精退休計畫領域，協助企業主透過合法途徑節稅。

程泓勳畢業於柏克萊加大(UC Berkeley）數學系，經過八年考取執照、到如今執業超過20年，成為全美少數自行開業的精算師。他笑著說「精算師多就職於大公司，但我想闖出不一樣的路。」

當年共要通過九關考試

成為精算師的最大挑戰是考試。程泓勳回憶，他當年總共要通過九關考試，前後用八年時間才完成。這些考試有的一年只能考一次，如果沒通過就要再等一年。更具挑戰性的是，考生必須一邊工作一邊準備考試。「沒有人可以整天待在家裡專心準備考試。」這段漫長的考試歷程，讓他至今對任何形式的考試都有「恐懼症」，「連更新駕照要考試都會緊張。」

南加州華裔精算師程泓勳專注退休計畫設計，助企業主合法節稅超過20年。（記者張庭瑜...
南加州華裔精算師程泓勳專注退休計畫設計，助企業主合法節稅超過20年。（記者張庭瑜/攝影）

進入職場後，大公司通常會提供完整培訓制度。程泓勳指出，公司會提供考試用書、讀書假等福利，並明確給出考試通過後的加薪制度。「一個考試要準備五、六本書，每本都很厚且昂貴。」他說，公司願意投資栽培人才，是因為深知成為合格精算師的不易。

有別於大多數精算師的職業選擇，程泓勳在累積足夠經驗後，毅然決定自行創業。「我的性格不適合當實驗室裡的白老鼠。」他坦言，無法接受每天坐在辦公室分析數據的工作型態。

主修數學卻戲劇性入行

談到職涯起點，程泓勳的故事頗具戲劇性。他在柏克萊加大主修數學，研讀的是理論性的傳統數學，而非應用數學。一次感恩節假期，他受室友邀請前往其家中作客，與擔任精算師的室友父親交談後，才首次接觸這個行業。由於當時還沒有谷歌這類搜尋引擎，他特地到圖書館查詢相關資料。

考慮到大學所學偏重理論，程泓勳後來到波士頓大學攻讀精算碩士學位。「當時提供精算碩士學位的學校很少。」程泓勳說，在研究所階段，才開始真正接觸精算數學。他形容這種轉換，就像醫學院學生一樣；雖然在大學修過化學、生物等基礎課程，但到醫學院，仍要學習全新的解剖學等專業知識。

「精算師也像醫生分科。」程泓勳用這個比喻，解釋該職業分工。他表示，目前約80%的精算師在保險公司工作、10%在銀行、投資等金融機構任職，僅有10%從事退休計畫等其他領域。而在這10%中，像他這樣自行開業的，更是少之又少。

在保險公司工作的精算師，主要負責設計保險產品。程泓勳說，民眾在保險經紀處購買保單，經紀只需輸入投保人的基本資料，系統就能算出保費，這整套系統和數字，都是由精算師設計。精算師收集大量數據，建立數學模型，確保產品定價合理；既能讓公司獲利，又要在市場上具有競爭力。

對想進入這個行業的年輕人，程泓勳建議，應在求學階段就開始準備考試，特別是前兩關的基礎數學考試。如果能在學生時期通過這兩關，而且是滿分通過，會給未來雇主留下深刻印象。這不僅顯示應徵者具扎實數學基礎，更重要的是表明對這個行業的堅定決心。

展望未來盼達兩大目標

展望未來，他期待透過分享自身經驗達到兩個目標，一是讓更多華裔年輕人認識並考慮投入精算師這個職業，二是提升華人企業主對退休計畫的認識，讓更多人善用這個合法的節稅工具。「精算師特別適合華人，因為我們在數理方面普遍具有優勢，而且重視工作穩定性。」他說，「只要考取執照，基本上就是一個穩固的金飯碗。」

保險 柏克萊加大 退休

上一則

社安金遺族福利 適格前配偶也可領

下一則

供不應求 牛肉價格漲不停 今年飼養牛存量恐降至新低

延伸閱讀

加州提法案 擬懲處屢次「錯誤拒賠」保險公司

加州提法案 擬懲處屢次「錯誤拒賠」保險公司
減肥中早餐怎麼吃？ 研究：男性高碳水 女性高脂肪

減肥中早餐怎麼吃？ 研究：男性高碳水 女性高脂肪
鄭博仁律師解惑加州野火後 保險公司「惡意行為」

鄭博仁律師解惑加州野火後 保險公司「惡意行為」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
香港城大前校長郭位訪維州 分享高等教育理念

香港城大前校長郭位訪維州 分享高等教育理念
四和八年級生閱讀能力持續退步 數學進步少 成績兩極化

四和八年級生閱讀能力持續退步 數學進步少 成績兩極化

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
兩名竊賊將落地窗打碎後入室洗劫。（圖／羅先生提供）

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

2025-02-24 01:20

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬