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羅斯密女想放火燒鄰居房子 與警對峙反遭擊斃

洛杉磯訊
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洛杉磯縣警局執行搜索令時，擊斃一名手持大刀對歭的女子。（LASD示意圖）
洛杉磯縣警局執行搜索令時，擊斃一名手持大刀對歭的女子。（LASD示意圖）

洛杉磯縣警局（LASD）消息，2月27日星期四凌晨，警員對羅斯密（Rosemead）一名女子的住家進行搜查，懷疑其試圖放火焚燒鄰居家，當時她攜帶了一把大刀與警察對峙時，但被警員開槍擊中，送醫後死亡。洛縣法醫所尚未確認她的身分，事件中也沒有警員受傷。

據洛杉磯縣警局巡佐莫迪卡 (Michael Modica) 說明，26日傍晚6點06分，天普市警分局（Temple Station）接到報警電話，警員前往位於羅斯密市斯科特街 （Scott Street）8700 街區調查鄰居糾紛。 電話稱，肇事者是一名成年女性，她正試圖縱火焚燒鄰居的房子。

警員到達後不久，就發現嫌疑人進入了她的房內並拒絕出來。在調查過程中，警員發現了縱火和可能造成嚴重人身傷害的暴力攻擊的證據。天普市警分局探員們繼續調查，並且申請的搜索令也送達該現場。

莫迪卡警官說，在執行搜索令時，警員在該地點發現了嫌疑人。嫌犯手持大刀，隨後警員介入並開槍。嫌疑人遭槍擊並被送往當地醫院，隨後被宣布死亡。犯罪嫌疑人所持的武器在現場被繳獲。

每當洛杉磯縣警局發生涉及警員的槍擊事件，且有人被槍擊時，就會立即在現場展開多項獨立調查。 其中包括警局兇殺案調查局和內務局的單獨調查。洛杉磯縣警局立即通知監察長辦公室，監察長辦公室派遣代表前往案發現場，並在整個調查過程中提供獨立監督。

重大案件審查小組（Critical Incident Review Panel）將進行初步審查，以確定是否需要採取任何立即行動。槍擊事件的每個細節都經過警局執行武力審查委員會的審查。在此過程中，警局法律顧問會提供意見。

洛杉磯縣檢察官辦公室司法系統誠信部門進行法律分析，以確定是否提出刑事指控以及槍擊事件是否合法。

任何有關此案的知情者，舉報電話可撥打犯罪熱線 1-800-222-8477 或造訪 lacrimestoppers.org

槍擊 洛杉磯 天普

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