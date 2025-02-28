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野火災民申請聯邦救助3/10截止 住房補助最高4.36萬

記者楊青/阿罕布拉報導
華埠服務中心和洛杉磯法律援助基金會27日合辦「洛杉磯野火災民權益暨相關法律諮詢」座談會，就FEMA對洛杉磯野火災民的補助申請、失業援助、租屋、移民權益、災後詐騙以及雇主義務等內容給與詳細解釋和説明。（記者楊青/攝影）
華埠服務中心和洛杉磯法律援助基金會27日合辦「洛杉磯野火災民權益暨相關法律諮詢」座談會，就FEMA對洛杉磯野火災民的補助申請、失業援助、租屋、移民權益、災後詐騙以及雇主義務等內容給與詳細解釋和説明。（記者楊青/攝影）

華埠服務中心（Chinatown Service Center）和洛杉磯法律援助基金會（Legal Aid Foundation of Los Angeles）27日合辦「洛杉磯野火災民權益暨相關法律諮詢」座談會，就聯邦緊急救難管理署（FEMA）對洛杉磯野火災民的補助申請、失業援助、租屋、移民權益、災後詐騙以及雇主義務等內容給與詳細解釋和說明，主辦單位提別提醒3月10日為FEMA救助申請的最後一天不要錯過。

華埠服務中心執行長伍競群、政府暨社區關係事務長Daisy Ma、洛杉磯法律援助基金會律師Annie Yu和陳博漢（Bohan Chen）、洛杉磯法律援助基金會北加地區法務顧問Jennifer Anders-Gable，以及華埠服務中心社會服務部、社區經濟發展部與心理諮商部團隊到會座談。

陳博漢律師當天重點介紹FEMA的個人與家庭援助計劃，該計劃包括災民住房補助（HA）和其他需求補助（ONA）計劃。他介紹，FEMA的住房補助主要是幫助災難倖存者修繕房屋並支付臨時的住房費用，包括給與被列入不適合居住的住房（安全、或衛生不達標）的居民發放的住房補助、幫助災民租屋居住的補助、用於報銷因流離失所而產生的緊急住宿費（如酒店、汽車旅館和Airbnb等）、房屋維修資金、幫助殘疾倖存者進行特定修繕的資金、臨時單元短期住房等。2025年災難援助住房補助的最高金額為4萬3600美元。

洛杉磯法律援助基金會陳博漢律師詳細説明FEMA援助計劃申請過程。（記者楊青/攝影...
洛杉磯法律援助基金會陳博漢律師詳細説明FEMA援助計劃申請過程。（記者楊青/攝影）

其他需求的補助計劃分為嚴重需求補助，包括食物和水、嬰兒配方奶粉和母乳喂養用品、藥品等，最高補助金額為770美元。流離失所援助補助，用於緊急住房需求的資金，但如果領取流離失所補助金，則不能在住房補助計劃下領取住宿費用報銷。2025年其他需求補助的最高金額為4萬3600美元。該項補助的使用範疇包括流離失所、兒童保育、清潔和消毒、葬禮、醫療/牙科、個人物品和交通工具等等。

陳博漢表示，此次要獲得FEMA援助，申請人必須證明所遭受的損失是由野火造成；家中有人是美國公民或合格移民（綠卡、難民或受庇護者，包括獲准暫緩遞解出境、暫緩遣返或人道主義假釋進入美國的人、申請待決或已獲准的家庭暴力受害人、人口販賣倖存者）；保險金或其他的援助不足以滿足災後需求；申請人需提供災害發生時居住在家中的每個人的姓名和社會安全號；申請人也需為房屋擁有者。

他表示，申請人無論有無保險，或保險賠償不包括所有損失，或保險索賠被拒絕，都可以申請並可能獲得FEMA的援助，但FEMA不承擔已由保險或者任何其他來源承擔的損失。

華埠服務中心和洛杉磯法律援助基金會特別提醒，FEMA援助申請最後截期為3月10日。FEMA可以接受截期後最多60天內的逾期等級，但如果延遲申請，必須提供延遲申請原因的證明文件，等待保險公司的理賠決定不能作為逾期申請的理由。FEMA援助熱綫1-800-621-3362，www.disasterassistance.gov

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