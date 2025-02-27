洛縣投資1700萬 聖蓋博谷多個華人聚居城市獲公園購地撥款

洛縣撥款1700萬美元用於新公園土地購置，聖蓋博谷多地獲此撥款。（RPOSD提供）

洛杉磯 縣地區公園與開放空間區（RPOSD）25日宣布，洛縣 撥款1700萬美元資助全縣的新公園土地購置。多個聖蓋博 谷華人聚居城市獲此撥款，未來居民將在社區中見到更多綠地。

撥款由「Measure A」提供資金，該法案是選民在2016年壓倒性通過的一項地塊稅（parcel tax），稅率為每平方英尺1.5美分，專為縣內開放空間創造資金來源。此次RPOSD共向13個項目提供總計1700萬美元的撥款。

該部門表示，此次撥款是洛縣近31年歷史上，最大的公園綠地擴建工程，將創造623英畝的新公園綠地，以改變社區面貌，同時恢復受到野火影響的自然空間。

根據洛縣公園需求評估報告，超過50%的撥款資金，將用於對公園需求較高社區，這些社區的綠地空間歷來有限。聖蓋博谷鮑爾溫公園市（Baldwin Park）、柯汶那市（Covina）和位艾塔迪那市的Arroyos and Foothills Conservancy分別獲得200萬美元、84萬美元和120萬美元撥款，洛杉磯市 (Sylmar地區)獲200萬美元撥款，其餘城市和地區包括Artesia、Carson、Palmdale、Santa Clarita 、Coyotl + Macehualli、Walnut Park、Los Angeles Neighborhood Land Trust、Mountains Restoration Trust、North East Trees, Inc 。

洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，選民2016年通過的這項計畫，確保每個洛杉磯人都能享有安全、美麗的公園。它在重振和改造如聖蓋博谷水上運動中心、 Puente Hills垃圾填埋場區域公園，以及將MacLaren Hall轉變為公共公園等項目，發揮重要作用。尤其在綠地設施覆蓋不足地區，發揮持久作用。