世華大洛杉磯分會年會 劉煥君接任會長

新任理監事宣誓就職。（記者啟鉻／攝影）

第六屆會長林慧懿（左）與新任第七屆會長劉煥君（右）交接，林淑敏總會長（中）監交。（記者啟鉻／攝影） 世界華人工商婦女企管協會（世華總會）大洛杉磯 分會六周年年會暨會長交接典禮，23日在聖蓋博 市舉行。本次活動標語「慧林煥彩 君懿風華」格外醒目。第六屆會長林慧懿卸職，劉煥君擔任第七屆會長，同時新任理監事宣誓就職。

交接典禮開始後齊唱美國、中華民國 國歌，並唱世華總會會歌。第六屆大洛杉磯分會會長林慧懿表示，過去一年在大家支持下，舉辦如拜訪經文處、參加台灣日、舉辦中小企業講座、健康美食等多項活動，內容豐富、成員積極參與。林慧懿還向2024年團隊理監事、榮譽顧問、法律顧問頒發感謝狀。

林慧懿與新會長劉煥君交接，林淑敏總會長監交，並交接印信、披掛會長肩帶、責任鍊傳承及頒發當選證書。同時舉行新任理監事宣誓就職暨頒發當選證書，世華總會名譽總會長黎淑瑛擔任監誓。新會員入會宣誓，監誓的是第一副總會長陳玲華。

新任大洛杉磯分會會長劉煥君表示，大洛杉磯分會已邁入第七個年頭，還在活躍成長階段，在既有基礎上，繼續發展壯大。她多年來服務社區僑社，秉持認真做好每一件事，創造改變的理念。獲任會長後，她要發揮個人專才，在活動安排方面，著重吸收台美人第二代。

洛杉磯僑教中心主任鍾佩珍、中華民國總統府國策顧問田詒鴻等出席並致詞。