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千禧世代遷居 最不愛河濱縣赫汝帕谷

編譯胡立宗／綜合報導
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河濱縣赫汝帕谷市最不受千禧世代歡迎。（Jurupa Valley市府臉書）
河濱縣赫汝帕谷市最不受千禧世代歡迎。（Jurupa Valley市府臉書）

財經網站SmartAsset近日公布針對25歲至44歲千禧世代的搬家偏好報告，發現河濱縣赫汝帕谷（Jurupa Valley）新移入的千禧人只占人口總數的2.35%。最受歡迎的維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）移入多達 1萬9486人，占比達12.67%。

千禧世代多處賺錢能力最強的年歲，也多半成家了，SmartAsset認為，這群人的遷徙將改變各個都市的面貌，因此進行分析。資料來自2023年的「美國社區調查」，對象為271個人口超過10萬的城市。當年共有549萬千禧人搬到城市，73%來自本州的其他地區，19%來自外州，8%來自外國。

南加新聞集團整理出以下重點：

・除了最不受青睞的赫汝帕谷，加州同樣敬陪末座的還有2.58%的橙縣聖塔安那（Santa Ana），2.60%的沙加緬度縣埃爾克格羅夫（Elk Grove），2.78%的聖伯納汀諾市（San Bernardino City），2.78%的范杜拉縣奧柯斯那（Oxnard），2.96%的聖伯納汀諾縣安大略（Ontario），3.08%的洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte），3.11%的橙縣園林市（Garden Grove）與3.12%的史丹斯勞縣莫德斯度（Modesto）。

・在亞歷山卓縣後，第二受歡迎的麻州劍橋（Cambridge），移入的千禧人占12.15%（1萬4197人），39%來自別州。

・兩個加州城市進入受歡迎前十名，分別是第六的聖塔克拉拉縣的桑尼維爾（Sunnyvale）、占11.2%；第七的聖塔克拉拉市（Santa Clara City）、占10.9%，兩者都位處矽谷。

・紐約市移入的千禧人最多，36萬2649人，但因為總體人口太多，僅占4.44%。第二多的大洛杉磯只有一半，18萬7210人。

・西雅圖的千禧人數是所有年齡層中最多的、達42%。西雅圖也是第五最受歡迎的目的地，遷入人數占總人口的11.51%。

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