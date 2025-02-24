紐森推「參與加州」數位平台徵民意 找台部長唐鳳入伙

加州州長紐森（右）推出參與加州計畫。首輪議題將針對洛杉磯山火災後重建。（NBC電視台截圖)

NBC電視台報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）23日上午宣布，將推出一項名為「參與加州」（Engaged California）新計畫，賦予公眾在參與政府事務中有更大話語權。州長辦公室表示，該計畫被描述為「審慎民主」（deliberative democracy）的實踐，協助公眾影響，幫助政府行動，例如目前洛杉磯 火災重建和恢復進程。

根據公告，「參與加州是一項新計畫，透過數位平台匯集社區聲音和觀點，賦予加州居民參與政策和計畫設計。」這項計畫將鼓勵來自各行各業加州人參與，彼此互動，「尋找共同點，幫助替州政府行動設定優先事項。」新聞稿指出，首輪討論議題將聚焦於洛杉磯山火災後重建。有意參與此計畫者可上engaged.ca.gov註冊，註冊後會收到確認郵件。

根據網站，參與過程如下：首先開放一個討論議題，參與者會收到加入邀請，可與其他人一起在虛擬空間中，針對該主題進行一段時間的討論。相關單位會保護討論者隱私，不透露任何人姓名，州府領導人會與參與者一同分享關鍵成果。

州府發出的新聞稿，邀請多位人士為該計畫背書，包括台灣首位數位發展部部長、也是台灣vTaiwan平台創建者唐鳳（Audrey Tang）。州府引用唐鳳的話說，「我們不能讓單一想法主導全民對話，而是可以有成千上萬種不同想法，將它們融合在一起，形成一種與民合作，而非僅為民服務的方式。這種支持數位參與的基礎建設，讓我看到加州在這方面持續領先的光明未來。」