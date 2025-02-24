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Uber新功能 會收取額外費用

編譯陳盈霖／綜合報導
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Uber應用程式中的「偏好貨幣定價」，在赴國外叫車時須注意。（Unsplash / Dan Gold)
Uber應用程式中的「偏好貨幣定價」，在赴國外叫車時須注意。（Unsplash / Dan Gold)

KTLA 5電視台報導，搭乘優步（Uber）乘客要留意查看，是否有需在應用程式中關閉「偏好貨幣定價」（Preferred Currency Pricing）新功能，否則下一次在國外叫車時，恐多花一筆費用。

這項新功能允許顧客在海外旅遊時，以母國貨幣支付車資。也就是說，當美國人到歐洲旅遊時，優步價格會顯示為美元（U.S. dollars）而非歐元（ureos）。在墨西哥旅遊時，價格會以美元顯示而非墨西哥比索（pesos）。優步表示，這項新的定價選項可讓乘客在國外旅行時，更容易知道自己支付的費用。

新功能乍看之下似乎沒問題，但關鍵在於條款：此功能會自動收取1.5％固定貨幣轉換費用。若本身的信用卡沒有外幣交易手續費（許多信用卡都沒有），則沒必要支付這1.5%費用。

旅遊專家兼Points Guy創始人凱利（Brian Kelly）在影片中建議，應讓信用卡自行完成貨幣轉換，大多數情況下，此做法不會產生額外費用。「唯一選擇優步這項新功能的合理情況是，你的信用卡收取3%外幣交易手續費，若不確定本身信用卡收費者，可先向發卡公司查詢。」

若想關閉此功能，首先打開優步應用程式（App），點擊「帳戶」（Account），選擇「錢包」（Wallet）後，向下滾動頁面，找到「偏好貨幣」（Preferred currency）選項，點選進入後選擇「無偏好貨幣」（No Preferred currency），再點選「確認」（Confirm）即可。

優步新推出的偏好貨幣定價功能，恐被收取1.5%固定貨幣轉換費用（方框內文）。（優...
優步新推出的偏好貨幣定價功能，恐被收取1.5%固定貨幣轉換費用（方框內文）。（優步官網）

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