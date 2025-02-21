我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

洛杉磯港1月貨運量創新高 比去年同期升8%

記者王若然／洛杉磯市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯港1月貨運量創新高。（洛杉磯港簡報會截圖）
洛杉磯港1月貨運量創新高。（洛杉磯港簡報會截圖）

洛杉磯港（Port of Los Angeles）今年1月貨運量達92萬4245TEUs（20英尺標準貨櫃），比去年同期上漲8%，是洛杉磯港歷史上貨運量最高的一月。

洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）19日舉辦簡報會，稱今年伊始，洛杉磯港貨運量十分強勁，主要原因包括美國消費力量強勁，一些商家擔憂關稅增加，提前增加商品運輸，以及在中國春節來臨之前的加量運輸。

具體來說，洛杉磯港1月有進口貨櫃48萬3831TEUs，同比增長9.5%；裝貨出口貨櫃有11萬3271TEUs，同比下降10.5%；出口空貨櫃有32萬7143TEUs，同比上漲14%。此外，洛杉磯港2024年共計處理貨櫃約1030萬TEUs，是洛杉磯港歷史上第二高年份，洛杉磯港連續25年成為西半球最繁忙港口。

展望2025年，塞羅卡表示，雖然對各國關稅政策以及帶來的影響仍不明朗，但未來幾個月介於中國春節工人放假，貨運量通常會下降。今年下半年，關稅政策開始發揮影響，也可能會影響貨運量。不過他指出，未來美國經濟依然強勁，港口也未出現大量取消貨物的跡象，這些是積極因素。

加州零售商協會（California Retailers Association...
加州零售商協會（California Retailers Association）主席兼執行長Rachel Michelin。（洛杉磯港簡報會截圖）

當天簡報會邀請了加州零售商協會（California Retailers Association）主席兼執行長Rachel Michelin，她談論了加州零售商在政府政策影響下的生存現狀。她說，一些小企業剛從疫情的影響中舒口氣，如今又要面臨增加關稅帶來的難題。政府每次的新規和新法上路，最終都是消費者來買單。如今加州人民面臨雞蛋短缺、油價攀升、保險危機等多重挑戰，她呼籲加州政府在制定新法規前要慎重考慮。

洛杉磯港 加州 關稅

上一則

麻省理工這個網頁可查生活開銷 加州4口之家維生費咋舌

下一則

好康報您知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

川普豪語：若關稅政策成功 美國人可能不必繳所得稅

川普豪語：若關稅政策成功 美國人可能不必繳所得稅
百幅瓷畫剪影洛杉磯 華裔少年的集體記憶

百幅瓷畫剪影洛杉磯 華裔少年的集體記憶
加州啤酒要完？川普關稅戰 恐致嚴重後果

加州啤酒要完？川普關稅戰 恐致嚴重後果
洛杉磯名店Original Pantry Cafe 傳勞資糾紛將停業

洛杉磯名店Original Pantry Cafe 傳勞資糾紛將停業
川普關稅來襲 果粉擔心iPhone恐漲價一成

川普關稅來襲 果粉擔心iPhone恐漲價一成
搶在川普關稅前拉貨 洛杉磯港貨櫃處理量寫歷年1月新高

搶在川普關稅前拉貨 洛杉磯港貨櫃處理量寫歷年1月新高

熱門新聞

因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

2025-02-14 18:41

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊