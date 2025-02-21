洛杉磯港1月貨運量創新高 比去年同期升8%

洛杉磯港1月貨運量創新高。（洛杉磯港簡報會截圖）

洛杉磯港 （Port of Los Angeles）今年1月貨運量達92萬4245TEUs（20英尺標準貨櫃），比去年同期上漲8%，是洛杉磯港歷史上貨運量最高的一月。

洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）19日舉辦簡報會，稱今年伊始，洛杉磯港貨運量十分強勁，主要原因包括美國消費力量強勁，一些商家擔憂關稅 增加，提前增加商品運輸，以及在中國春節來臨之前的加量運輸。

具體來說，洛杉磯港1月有進口貨櫃48萬3831TEUs，同比增長9.5%；裝貨出口貨櫃有11萬3271TEUs，同比下降10.5%；出口空貨櫃有32萬7143TEUs，同比上漲14%。此外，洛杉磯港2024年共計處理貨櫃約1030萬TEUs，是洛杉磯港歷史上第二高年份，洛杉磯港連續25年成為西半球最繁忙港口。

展望2025年，塞羅卡表示，雖然對各國關稅政策以及帶來的影響仍不明朗，但未來幾個月介於中國春節工人放假，貨運量通常會下降。今年下半年，關稅政策開始發揮影響，也可能會影響貨運量。不過他指出，未來美國經濟依然強勁，港口也未出現大量取消貨物的跡象，這些是積極因素。

加州零售商協會（California Retailers Association）主席兼執行長Rachel Michelin。（洛杉磯港簡報會截圖）

當天簡報會邀請了加州 零售商協會（California Retailers Association）主席兼執行長Rachel Michelin，她談論了加州零售商在政府政策影響下的生存現狀。她說，一些小企業剛從疫情的影響中舒口氣，如今又要面臨增加關稅帶來的難題。政府每次的新規和新法上路，最終都是消費者來買單。如今加州人民面臨雞蛋短缺、油價攀升、保險危機等多重挑戰，她呼籲加州政府在制定新法規前要慎重考慮。