迎地球日、植樹節 鑽石吧舉辦海報競賽 3月28日截止

鑽石吧市府即日起開展海報繪畫競賽和海報研究競賽。（鑽石吧市府提供）

配合即將到來的全國地球日和植樹節（Earth Day and Arbor Day），鑽石吧 市府即日起開展海報繪畫競賽和海報研究競賽，鼓勵小學、中學和高中學生以繪畫藝術和小論文研究方式，參與討論重大環境問題及實際解決方案。

兩項比賽包括，四至七年級學生的海報繪畫比賽，以及六至12年級學生的海報研究競賽，主題均為「樹木紮根我們社區（Trees Root Our Community）」。參賽設計要求細節可上網https://www.diamondbarca.gov/greendb，或致電鑽石吧環保部門詢問909-839-7015，[email protected]。參賽作品遞交截期為3月28日。

兩項競賽向所有在鑽石吧生活或上學的兒童和青少年開放，無論他們是就讀公立還是私立學校，或在家接受教育。競賽將在每個年級的參賽者中，選出前三名優勝者，分別獲得50美元、25美元和15美元的塔吉特禮卡。

獲獎者還將受邀在4月19日上午10時至下午2時舉行的城市地球日慶祝活動領獎並展示其作品，地點是空氣品量管理局（AQMD），21865 Copley Drive，Diamond Bar。