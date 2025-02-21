我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

迎地球日、植樹節 鑽石吧舉辦海報競賽 3月28日截止

記者楊青／鑽石吧報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鑽石吧市府即日起開展海報繪畫競賽和海報研究競賽。（鑽石吧市府提供）
鑽石吧市府即日起開展海報繪畫競賽和海報研究競賽。（鑽石吧市府提供）

配合即將到來的全國地球日和植樹節（Earth Day and Arbor Day），鑽石吧市府即日起開展海報繪畫競賽和海報研究競賽，鼓勵小學、中學和高中學生以繪畫藝術和小論文研究方式，參與討論重大環境問題及實際解決方案。

兩項比賽包括，四至七年級學生的海報繪畫比賽，以及六至12年級學生的海報研究競賽，主題均為「樹木紮根我們社區（Trees Root Our Community）」。參賽設計要求細節可上網https://www.diamondbarca.gov/greendb，或致電鑽石吧環保部門詢問909-839-7015，[email protected]。參賽作品遞交截期為3月28日。

兩項競賽向所有在鑽石吧生活或上學的兒童和青少年開放，無論他們是就讀公立還是私立學校，或在家接受教育。競賽將在每個年級的參賽者中，選出前三名優勝者，分別獲得50美元、25美元和15美元的塔吉特禮卡。

獲獎者還將受邀在4月19日上午10時至下午2時舉行的城市地球日慶祝活動領獎並展示其作品，地點是空氣品量管理局（AQMD），21865 Copley Drive，Diamond Bar。

鑽石吧

上一則

麻省理工這個網頁可查生活開銷 加州4口之家維生費咋舌

下一則

好康報您知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

羅蘭高中華裔女生車禍 家長盼協尋肇事逃逸者

羅蘭高中華裔女生車禍 家長盼協尋肇事逃逸者
商業環境優良 駐鑽石吧知名企業日增 稅收貢獻巨大

商業環境優良 駐鑽石吧知名企業日增 稅收貢獻巨大
羅蘭高中華裔女生車禍 肇事者逃逸 家長尋目擊者

羅蘭高中華裔女生車禍 肇事者逃逸 家長尋目擊者
平均年齡逾65歲 鑽石吧長青舞龍隊 勇奪「紅包冠軍」

平均年齡逾65歲 鑽石吧長青舞龍隊 勇奪「紅包冠軍」
鑽石吧長青會元宵、春季慶生 逾400長輩歡聚一堂

鑽石吧長青會元宵、春季慶生 逾400長輩歡聚一堂
鑽石吧3委員開缺 1月底截止申請

鑽石吧3委員開缺 1月底截止申請

熱門新聞

因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

2025-02-14 18:41

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊