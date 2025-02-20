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車禍發生拖車即出現 小心擄車勒贖

洛杉磯訊
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碰撞事故發生後，拖車立即出現，主動提出將車輛拖到修理廠。此為示意圖。（取自Pexels）
碰撞事故發生後，拖車立即出現，主動提出將車輛拖到修理廠。此為示意圖。（取自Pexels）

加州保險部門官員警告，南加州地區頻繁出現拖車詐騙案件，犯罪分子以拖吊車公司為名，專門針對發生交通事故的駕駛人，當局提醒司機應警惕此類「擄車勒贖」（vehicle hostage）騙局。

KTLA5報導，保險部門官員在18日表示，這種詐騙行為在南加州十分猖獗，不法分子正在騙取司機大筆錢財。新聞稿稱，此類案件的詐騙手段之一是，碰撞事故發生後，拖車會立即出現在現場，並主動提出幫助司機將車輛拖到修理廠。此後，為取回被拖走的車，汽車修理廠強迫司機支付一大筆錢，通常這筆錢不屬於保險承保範圍內。

保險部門內陸帝國汽車保險詐欺特別工作組 （Inland Empire Automobile Insurance Fraud Task Force），對這類案件展開全面調查，16人被指控合謀偽造虛假保險索賠，非法騙取近21萬7000美元。官員表示，同一犯罪團夥還涉嫌參與其它類似詐騙，他們以虛假藉口劫持車輛，並送至位於聖伯納汀諾的加州碰撞事故處理中心（California Collision）。

類似案件並非最近出現，早在前兩年就曾發生，如今愈演愈烈。針對案件頻發，當局提醒發生交通事故的駕駛人，注意這些危險信號，包括事故發生後，即使沒有撥打電話，拖車也會立即到達；拖車司機告訴受害者，他們的車要被送往哪家修理廠；拖車司機通知受害者，有人會打電話或要求簽名；拖車司機主動請求為受害者提供搭車服務。

此外，任何認為自己可能成為此類非法行為目標的司機，都應向其保險公司核實拖車公司，或者等待加州公路巡警局（CHP）確認已派出拖車。最後，在確認拖車公司準確無誤前，不要簽署任何文件。

加州公路巡警局表示，如果在高速公路上發生交通事故，司機一旦報警，警方會抵達現場。他們同時會與可信賴的拖吊車服務公司聯繫，這些公司抵達時，會請駕駛者提供相關資料。如果車禍現場突然有一輛拖車出現在身後，並主動提出幫助脫困，催促盡快處理，且聲稱費用便宜，這些就可能是非法拖車，務必提高警覺。

保險專員Ricardo Lara表示，這種騙局通常會選擇司機最脆弱的時刻，也就是事故發生後立即實施攻擊。此時司機應該專注自身安全、以及下一步該采取的行動，而不是努力取回被拖車輛。保險部門致力保護加州人免受欺詐，有關如何保護自己或舉報疑似欺詐的更多信息，請聯繫加州保險部，電話800-927-4357，或在線訪問 insurance.ca.gov。

保險 加州 南加

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