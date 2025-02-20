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南加華企年會 劉曉慶：調慢時間自然峰迴路轉

記者張宏／阿罕布拉報導
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聖蓋博市議員丁言愉（右一）現場為劉曉慶（右二）和劉祿（左二）頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
聖蓋博市議員丁言愉（右一）現場為劉曉慶（右二）和劉祿（左二）頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

南加華人企業主開年會，請劉曉慶來做勵志演講，「慶奶」（網路暱稱）再爆「金句」！南加某金融理財公司日前在阿罕布拉舉辦年會，邀請劉曉慶現場為員工勵志打氣，劉曉慶用自身經驗分享，除生死無大事，把時間調慢，自然就有峰迴路轉的一天。

南加九鑫金融理財公司日前舉辦年會，老闆劉祿（左）特邀劉曉慶（中）來現場表演和做勵...
南加九鑫金融理財公司日前舉辦年會，老闆劉祿（左）特邀劉曉慶（中）來現場表演和做勵志演講。（記者張宏／攝影）

真人秀「一路繁花」讓劉曉慶重新獲得關注和話題，南加九鑫金融理財公司日前舉辦年會，特邀劉曉慶來現場表演並做勵志演講。

主辦方為劉曉慶準備印有其劇照的蛋糕，她爽快說切一刀，大家分著吃。（記者張宏／攝影...
主辦方為劉曉慶準備印有其劇照的蛋糕，她爽快說切一刀，大家分著吃。（記者張宏／攝影）

劉曉慶表現鬆弛活躍，還開玩笑吐槽主持人擋住她的燈光。她捨棄傳統演講模式，讓大家現場提問並分享自己的人生經歷。一名來自史丹佛大學的來賓分享自己好友之前輕生的故事，劉曉慶表示，人有時會有一念之差，當遭遇困難時，可試著把時間調慢，告訴自己先熬過這一兩個小時，只要熬過去，也許就能海闊天空。

南加華人企業主開年會，請劉曉慶來做勵志演講。（記者張宏／攝影）
南加華人企業主開年會，請劉曉慶來做勵志演講。（記者張宏／攝影）
美國飛虎隊傳播協會主席虞清（左）和盧燕合影。（虞清提供）
美國飛虎隊傳播協會主席虞清（左）和盧燕合影。（虞清提供）

現場也有女性分享華人女性在異國闖蕩宛如爬山，非常不易。劉曉慶說，現在女性地位比之前改善很多，其實爬山的時候也可觀看沿途風景，不以為苦自然就能找到樂趣。任何事情都要此一時彼一時，她很喜歡中國歷史，歷史上很多這樣的故事，到哪個山就唱什麼歌，車到山前必有路。

盧燕（左）和劉曉慶兩人互相欣賞，但是一直都沒機會合作，希望未來能合作。（虞清提供...
盧燕（左）和劉曉慶兩人互相欣賞，但是一直都沒機會合作，希望未來能合作。（虞清提供）

98歲的影星盧燕也到場為劉曉慶助陣，活動前在僑領虞清組織下兩人剛共進晚餐，相談甚歡。劉曉慶表示，她和盧燕都曾出演過李翰祥的電影，當初拍攝「火燒圓明園時」，盧燕還來探班，兩人互相欣賞，但是一直都沒機會合作。她暢想未來如何能在美國拍攝「武則天」，兩人能夠合作，她和盧燕口頭約定，讓她演武則天的媽媽。

南加 華人 阿罕布拉

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