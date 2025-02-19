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UCLA女生午夜取餐 遭外送員性騷

洛杉磯訊
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UCLA女生午夜取餐遭50多歲白髮外送員性騷案發後逃逸。（取自ABC7電視台畫面）
UCLA女生午夜取餐遭50多歲白髮外送員性騷案發後逃逸。（取自ABC7電視台畫面）

洛杉磯加州大學UCLA）一名女學生16日近午夜11時許在西木（Westwood）校區北巷住處取餐時，遭年約50至60歲白髮外送平台司機趁機觸碰下體，得手後立即駕駛深色轎車逃離現場，校警已發布緊急通報全力追緝嫌犯。

據UCLA校警調查，案發地點位於住宅社區，受害女學生正在住處等候取餐時遭嫌犯性騷擾。警方公布嫌犯特徵：身材矮小，頭髮花白且留有濃密鬍鬚，案發時身著深色拉鍊運動外套，下身穿著奶油色長褲。該起性騷擾案也在校園引發恐慌，多名學生接受採訪時表達不安。一名學生說：「最令人擔憂的是，這類事件竟然在非深夜時段發生，原本以為這個時間點應該相對安全。」另一名受訪學生則表示：「外送服務建立在基本信任之上，如今這份信任被濫用，令人感到害怕。」

案發後，UCLA校警發布安全警示，提醒全校師生提高警覺。多名學生透露，雖然校園周邊外送服務一向便利且安全，但此事件後，他們點餐取餐時將採取更多防範措施，包括避免單獨取餐、選擇在較安全的公共場所交易等。校警呼籲，若有任何民眾掌握相關案情線索，請立即與警方聯繫。警方將持續加強校園周邊巡邏，確保學生安全。目前調查仍在進行中。

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