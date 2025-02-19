內陸華人聯誼會採橙義賣 經文處捐款3000元

慈善採橙義賣活動現場。（記者啟鉻／攝影）

內陸華人 聯誼會（ICA）16日舉辦慈善採橙義賣活動，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處捐款3000美元。處長紀欽耀表示，經文處與ICA一起採橙義賣已有多年，所得收入購買鞋子捐給弱勢家庭孩童，非常有意義。

紀欽耀將3000美元捐贈支票，交給ICA會長謝朝翰。紀欽耀表示，採橙義賣活動，由僑務諮詢委員廖日山提供自家橙園為大家採摘，所得收入購買鞋子捐給當地慈善團體，幫助弱勢家庭孩童。這是紀欽耀上任後，連續第三年參與這項慈善義賣。

ICA顧問、前ICA會長李恩慶表示，採橙義賣舉辦以來，每年都有許多參與者響應。ICA曾向河濱縣的學區 詢問，可以為學區做什麼。對方說，有家庭貧困學生，用紙板剪成鞋墊形狀，放到鞋內，說這樣舊鞋又可以穿很久。學生說起來很天真，大人聽來卻很難過。學區負責人說，這正是一些弱勢家庭學生所需要的。李恩慶說，學區大約有7000名學生，需要捐贈鞋子。

李恩慶說，ICA在兩年時間內，將7000雙鞋子捐贈給學區。這項捐贈活動，還為聖伯納汀諾學區弱勢家庭學生捐贈萬餘雙鞋子。今後，ICA還將陸續向其它學區捐贈鞋子。ICA利用這塊橙園，慈善義賣帶動華人社區對當地弱勢學童的關懷，激勵華人關心鄰舍。除捐贈鞋子，ICA還有很多慈善義舉。

聯邦眾議員高野（Mark Takano）稱讚這項慈善活動，在活動結束後不久，他就在臉書主頁上公布這次採橙義賣活動的PO文和圖片。他說，在風和日麗的周日，參與內陸華人聯誼會的活動，志願者採摘橙子並將收入捐贈低收入 孩童。