我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

匹克球運動掀熱潮 天普市活橡樹公園球場增至8座

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因應匹克球運動日益風行，天普市議會4日批准活橡樹公園第六號網球場改建案，斥資3萬美元將其改建為四座匹克球場。（取材至天普市府官網）
因應匹克球運動日益風行，天普市議會4日批准活橡樹公園第六號網球場改建案，斥資3萬美元將其改建為四座匹克球場。（取材至天普市府官網）

隨著匹克球運動熱潮持續延燒，這項被譽為網球、桌球和羽毛球混合體的運動，在南加州越來越受歡迎。洛杉磯縣天普市（Temple City）議會批准活橡樹公園（Live Oak Park）匹克球場擴建計畫，將第六號網球場改建為四座匹克球場（Pickleball Courts），預計經費3萬美元。此舉將使該公園匹克球場數量增至八座，以滿足日益增長的運動需求。

天普市公園暨休閒部主任松本亞當（Adam Matsumoto）表示，自去年3月首批匹克球場啟用以來，使用率持續攀升。市府自去年9月起追蹤使用情況，發現周五至周日上午8時至11時為球場使用高峰，網球與匹克球場均滿場，玩家須排隊等候；周一至周四使用率相對較低，網球場幾乎無須等待，匹克球場的排隊時間亦較短。

由於現有匹克球場（第七號場）與第六號網球場僅隔低矮圍欄，且兩場之間有兩個相通出入口，市府認為該場地是擴建匹克球場的最佳選擇。

市府為改善匹克球場使用體驗，已採取多項措施，包括增設兩個球拍架以便管理等候人潮，在葛雷斯伍德大道（Gracewood Avenue）側增設入口，提供長椅供球友休息等。部分市民建議增設夜間照明，但因費用高達30萬至40萬美元，且需評估對鄰近住宅的噪音影響，目前仍在研議中。目前該公園第四至第七號球場（包含匹克球場）開放時間為上午7時至日落。

去年8月21日的公園暨休閒委員會會議上，共有九名社區民眾就此議案發表意見，支持與反對者各半。委員會最終決議啟動為期六個月的試行計畫，以評估球場需求。經試行後，市府認為匹克球需求穩定，因此議會最終在上周會議上批准擴建計畫。

市府強調，若未來匹克球運動熱潮消退，改建後的球場仍可恢復為網球場使用。松本表示，擴建計畫可能在尖峰時段加重停車壓力，影響範圍包括柏格停車場（Bogue Parking Lot）及葛雷斯伍德大道沿線。

根據此次決議，市府將從一般基金儲備撥款3萬美元支應工程費用，並修訂2024至2025財年預算。市府認為該案符合提升市民生活品質的施政目標，並將持續監測球場使用情況，以評估未來需求。

天普 加州 預算

上一則

2025加州華人企業雇主年會 剖析最新勞工法和稅務法

下一則

美中貿易萎縮、電商壓境、油價高漲 華人卡車運輸業度小年

延伸閱讀

NBA全明星賽場館與球衣 盡顯金山特色

NBA全明星賽場館與球衣 盡顯金山特色
山谷橡樹現代主義風格宅 250萬翻新 價格飆1倍

山谷橡樹現代主義風格宅 250萬翻新 價格飆1倍
布碌崙元宵花車大遊行 9日登場

布碌崙元宵花車大遊行 9日登場
華人協會主辦 天普市今辦新春活動迎蛇年

華人協會主辦 天普市今辦新春活動迎蛇年
世報年節展 天普市元極舞團 活力演出

世報年節展 天普市元極舞團 活力演出
土風舞初學班周六天普市開課

土風舞初學班周六天普市開課

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？