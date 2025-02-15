匹克球運動掀熱潮 天普市活橡樹公園球場增至8座

因應匹克球運動日益風行，天普市議會4日批准活橡樹公園第六號網球場改建案，斥資3萬美元將其改建為四座匹克球場。（取材至天普市府官網）

隨著匹克球運動熱潮持續延燒，這項被譽為網球、桌球和羽毛球混合體的運動，在南加州 越來越受歡迎。洛杉磯縣天普 市（Temple City）議會批准活橡樹公園（Live Oak Park）匹克球場擴建計畫，將第六號網球場改建為四座匹克球場（Pickleball Courts），預計經費3萬美元。此舉將使該公園匹克球場數量增至八座，以滿足日益增長的運動需求。

天普市公園暨休閒部主任松本亞當（Adam Matsumoto）表示，自去年3月首批匹克球場啟用以來，使用率持續攀升。市府自去年9月起追蹤使用情況，發現周五至周日上午8時至11時為球場使用高峰，網球與匹克球場均滿場，玩家須排隊等候；周一至周四使用率相對較低，網球場幾乎無須等待，匹克球場的排隊時間亦較短。

由於現有匹克球場（第七號場）與第六號網球場僅隔低矮圍欄，且兩場之間有兩個相通出入口，市府認為該場地是擴建匹克球場的最佳選擇。

市府為改善匹克球場使用體驗，已採取多項措施，包括增設兩個球拍架以便管理等候人潮，在葛雷斯伍德大道（Gracewood Avenue）側增設入口，提供長椅供球友休息等。部分市民建議增設夜間照明，但因費用高達30萬至40萬美元，且需評估對鄰近住宅的噪音影響，目前仍在研議中。目前該公園第四至第七號球場（包含匹克球場）開放時間為上午7時至日落。

去年8月21日的公園暨休閒委員會會議上，共有九名社區民眾就此議案發表意見，支持與反對者各半。委員會最終決議啟動為期六個月的試行計畫，以評估球場需求。經試行後，市府認為匹克球需求穩定，因此議會最終在上周會議上批准擴建計畫。

市府強調，若未來匹克球運動熱潮消退，改建後的球場仍可恢復為網球場使用。松本表示，擴建計畫可能在尖峰時段加重停車壓力，影響範圍包括柏格停車場（Bogue Parking Lot）及葛雷斯伍德大道沿線。

根據此次決議，市府將從一般基金儲備撥款3萬美元支應工程費用，並修訂2024至2025財年預算 。市府認為該案符合提升市民生活品質的施政目標，並將持續監測球場使用情況，以評估未來需求。