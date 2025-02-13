房屋險不賠土石流傷害 快做好防範

暴雨來臨前，居民可在當地政府領取沙袋防洪。（Pexels）

南加 州地區13日起，將迎本季最強風暴。南加保險 專家林大衛提醒，房屋保險不會對土石流造成的損失進行賠償，民眾在暴雨 來臨前，一定做好防範措施。

林大衛介紹，房屋保險公司的條款有明文規定，土石流對房屋造成的損失，不會賠償。他說，所有的房屋保險，都不保這一項，因此建議民眾在這場暴雨來臨前，做好萬全準備。

根據氣象預報，風暴將於15日深夜達到最大強度，影響範圍包括洛杉磯縣及橙縣大部分地區。林大衛說，這場暴雨與一周前的不同，那時的降水才一吋；而根據天氣預報，若一小時降雨達一吋，很大可能會有土石流災害。房子一旦被土石流闖入，「就完了。」除土石流外，洪水災害、山上流下的水等，若給房子帶來損害，或者游泳池水倒灌，也不屬房子保險範圍。不過歷史上有一次特例，是幾年前聖塔芭芭拉（Santa Barbara）野火，燒了很多房屋；大火後的一個月內，又迎來暴雨，造成土石流。起初房屋保險公司表示不會賠，但在巨大新聞媒體報導和輿論壓力下，保險公司最後同意協商解決。

面對即將到來的暴雨，林大衛建議民眾，特別是山區、山腳下的居民，到當地政府領取免費沙袋。此外，清理房子水道雜物，給後院低窪地區做引水渠，將水流引走。林大衛還提醒，下雨天開車外出要小心，將車子停在外面時，要停在高處，避免被雨水浸泡。

洛杉磯縣公共事務局，對土石流給出幾點建議。經過野火侵襲，以及山谷等有坡度的地區，更容易發生土石流。暴雨發生時，時刻關注洛縣公共事務局發布的土石流預報；清理出土石流滑落的渠道，需要注意的是，不要試圖建立堤壩阻止土石流，而是要將其引流；與鄰居合作，不要讓泄水渠道給鄰居造成危害；土石流常常通過窗戶進入屋內，封好窗戶；將房屋周邊植被的高度，控制在18吋以下。