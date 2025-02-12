洛杉磯消防站舉辦喜劇慈善活動 籌款捐野火災民

Los Angeles Magazine將於13日在洛杉磯市最古老消防站之一的Engine Co. No. 28舉辦喜劇慈善表演。（主辦方提供）

Los Angeles Magazine將於13日在洛杉磯 市最古老消防站之一的Engine Co. No. 28舉辦喜劇慈善活動，邀請喜劇明星現場表演脫口秀，活動籌集的善款會用來支持洛杉磯毀滅性野火的受害者，直接捐獻給巴沙迪那社區基金會（Pasadena Community Foundation）。

屆時洛杉磯最有趣的演員們將帶來一場喜劇盛宴，演員包括Aida Rodriguez、Ashley Burgess、Carla Collins、Erik Rivera、Kim McVicar、Kwame Siegel、Renee Percy、Sandy Stec、Maxi Witrak 和 Peter S. Kim。現場為搭配民眾觀看演出，還會帶來消防站特有的美食，如Firehouse Chili、玉米麵包、雞尾酒、啤酒和葡萄酒。當晚還將舉辦抽獎活動，參加者可贏得一生一次的獎品。

活動也藉此向洛杉磯急救人員致敬，分享他們勵志的故事並表彰他們的英雄行為。

活動時間是2月13日下午6時，演出是7時30分，這是一場21歲以上人士才能參加的活動。門票包括喜劇表演入場費、食物和酒水飲料，欲了解更多資訊可查詢https://www.eventbrite.com。